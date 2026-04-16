DJI Osmo Pocket 4香港發佈｜1吋感光、4K/240fps錄影、107GB內存

DJI Osmo Pocket 4 香港發佈｜DJI Osmo Pocket 4 便攜雲台相機在港登場，影像規格再次突破體積限制。新機不但延續了輕巧設計，更在感光能力與智慧功能上全面優化，讓一般用家也能隨手拍出具備電影質感的作品。



畫質表現是專業創作者的終極追求，DJI Osmo Pocket 4 搭載全新升級的1吋 CMOS 感光元件，並配合 f/2.0 大光圈。硬體組合顯著提升了設備的感光性能與光學虛化效果。在實際應用中，較大的感光面積代表在暗光環境或夜景拍攝時，畫面能保持更低噪點與純淨細節。更值得注意的是，其動態範圍提升至 14 級，在面對高對比度場景，例如在猛烈陽光下或日落時，高光與陰影位的細節都能得到精準保留，為後期製作提供紮實素材。

4K/240fps捕捉動態細節

動態捕捉性能是本次升級的重點，最高支援 4K/240fps 的高影格率錄製規格。不論是捕捉極限運動的動作細節，還是單純的街頭慢動作紀錄，都能賦予畫面高級的電影質感。同時，10-bit D-Log 色彩模式的加入，亦讓追求專業調色的用家擁有更廣闊的色彩後製空間。

新一代跟隨算法升級至智慧跟隨 7.0 版本，支援最高 4 倍距離智慧跟拍，即使主體在遠景移動，雲台亦能敏銳鎖定。配合 2 倍無損變焦功能，拍攝特寫時能維持銳利成像。為了優化流程，機身內建 107GB 儲存空間，解決忘記帶記憶卡的尷尬，並支援 800MB/s 極速匯出。螢幕下方新增實體按鈕，讓用戶一鍵快速切換廣角與中焦模式，確保在瞬息萬變的街拍場景中，不會錯過任何精彩構圖時機。

全能套裝配件與香港售價

續航與收音性能同樣出色，新機僅需 18 分鐘即可充電至 80% 電量，滿電可連續拍攝約 3 小時。在音訊方面，支援 OsmoAudio 直連無線麥克風，並新增空間音訊錄製與變焦拾音功能。

新機標準套裝售價為$3,489

新機標準套裝售價為$3,489；針對進階創作者的全能套裝則定價$4,419，內含收音及光學配件。廠方亦提供 1 年或 2 年期的意外保障服務，為新機提供全面保護。

全能套裝則定價$4,419