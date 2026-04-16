HUAWEI Watch Fit 5 Pro規格曝光　屏佔比再提高　首搭模組化錶盤

繼早前華為終端BG CEO何剛，在社交平台上釋出HUAWEI Watch Fit 5系列的預告後，網上終於出現了疑似HUAWEI Watch Fit 5 Pro的實機流出照。從微博流傳的影像來看，這一代新機在設計上與前代有明顯區別，整體視覺感更趨向「厚實」，展現出更具功能性的運動錶風格。



據流出的圖片顯示，HUAWEI Watch Fit 5 Pro依舊維持方形錶殼，但機身線條相較於上代顯得更為飽滿且富有質感。

HUAWEI Watch Fit 5概念圖流出：

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螢幕邊緣呈現出圓潤的過渡效果，推測是配備了高品質的2.5D弧面玻璃，提升了滑動操作的手感外，也讓錶面與錶殼的銜接更加自然。在錶帶搭配上，實機照中可見其配備了一款編織材質錶帶，這或許意味著新機將提供更多元的穿搭選擇。

對於用戶最關心的顯示效果，Watch Fit 5 Pro在邊框控制上似乎下了一番功夫。對比上一代Watch Fit 4 Pro，新機的黑邊明顯縮窄，進一步優化了屏佔比。

這代表用戶在閱讀通知或查看運動數據時，能獲得更寬廣的視覺範圍，減少視覺上的壓迫感。同時，流出的畫面中也展示了一款具備模組化設計的多功能錶盤，用戶可根據需求自定義顯示資訊，實用性大幅提升。

隨著Watch Fit 5 Pro的實機照流出，市場預期新機將在長續航與精準感測的基礎上，透過更強悍的外型設計與更極致的螢幕比例，吸引追求運動機能與日常時尚平衡的用戶。目前華為官方尚未公布具體的發佈日期與售價。

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