iPhone 18 Pro有四隻色？疑似新鏡頭底座曝光！酒紅色﹑藍色吸引

近日網絡上流傳出的一組 iPhone 18 Pro 零件照片，曝光了新機的配色。從目前的流出資訊來看，這一代 Pro 系列似乎打算推出 4 隻顏色，其中有兩隻將是今年的主打新色機身。



鏡頭底座配件洩密

近期關於 iPhone 18 Pro 的配色傳聞，已由早期的渲染圖階段進化到實體零件階段。這批鏡頭底座貼片顯示出四種截然不同的色調，分別對應著黑色、銀色、酒紅色以及藍色。在近幾代的 iPhone 設計中，隨著鏡頭模組的尺寸持續擴大，相機區域早已成為機背視覺的核心。

圖片來源：X@@MajinBuofficia

從流出的配件細節可以發現，整體材質依然維持著 Pro 系列標誌性的霧面噴砂質感，延續了那種強調精緻與金屬冷冽感的設計。不過，與往年相比，這次的色調飽和度與光澤處理似乎經過了更深層次的微調。比起單一的顏色呈現，這代配色顯然更講究在不同光線下的層次感與深淺對比，這正符合近年高階精品市場的設計趨勢：不以搶眼的色彩奪目，而是以細膩的工藝觸感去區分品牌定位。

酒紅色成最大亮點

在這次曝光的四款配色中，最令香港用家感到驚喜的莫過於首次現身的「酒紅色」。這並非以往常見的那種鮮艷奪目的鮮紅，亦非帶有活潑調性的珊瑚紅，而是一種更偏向深紅、甚至揉合了暗棕色調的「紅酒色」或「暗櫻桃色」。

回顧過去幾代 iPhone Pro 系列的主打色，從深紫色、藍色到鈦金屬色，Apple 每一代都會選擇一個具備極高辨識度的色彩來引領話題。這次選擇酒紅色，明顯是為了吸引更為成熟的客群。值得留意的是第四種顏色「藍色」。藍色在 iPhone 的歷史中曾多次變身。這次曝光的藍色據傳會介於科技感十足的湛藍與低飽和度的灰藍之間。