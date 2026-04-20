榮耀閃電機械人50分26秒破半馬紀錄　快人類7分鐘　具身智能突破

2026年4月19日，北京亦莊舉行的人形機械人半程馬拉松賽事取得重要突破。由榮耀齊天大聖隊研發的「閃電」機械人以50分26秒的成績完成比賽，首次刷新人類保持的57分20秒世界紀錄。



本屆賽事參賽隊伍數量顯著增加，賽道設計更為複雜，全面檢驗了人形機械人在動態平衡、自主導航、即時環境感知與多關節協同控制等核心能力上的實際表現。

榮耀的「閃電」機械人，以50分26秒的成績完成半程馬拉松賽事。（榮耀手機＠微博）

榮耀的人形機器人打破人類半馬記錄：

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賽事反映出人形機械人整體工程水平的實質性躍升。參賽車輛已從基礎行走能力邁入穩定奔跑階段，其背後依託的是新一代動態平衡控制算法、高響應高扭矩關節執行系統以及輕量化結構設計等多項關鍵技術的成熟應用。業內普遍認為，成功完成半程馬拉松不僅是運動性能的體現，更是人形機械人邁向通用任務執行能力的關鍵一步。

當前，人形機械人產業已進入規模化落地加速期。參賽單位由早期的20支拓展至超過百支，涵蓋高校科研團隊、初創企業及國內外科技領軍企業。多個頭部企業在零售服務、倉儲物流、工業巡檢等垂直場景中持續推進產品驗證與商用部署，量產節奏持續加快。

面向未來，技術演進重心正逐步轉向提升機械人的認知與決策能力。本次賽事集中展現了運動控制系統即「小腦」的高度成熟，而真正實現日常化應用，還需強化其對物理環境的深度理解、多源訊息融合判斷以及複雜情境下的自主規劃能力。高質量真實場景數據的積累、面向具身智能的算法迭代，正成為產業鏈下一階段競爭的核心方向。

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