Samsung Z Fold 8 Wide曝光！4:3闊摺屏、5.4吋外屏硬撼iPhone

由華為Pura X帶起、後續可能有Apple跟Samsung等大廠跟進的闊摺屏風潮，最新資訊透露Samsung Galaxy Z Fold8 Wide有疑似機圖曝光，據稱該組圖片與真機比例相當接近。



爆料達人Ice Universe早前透過X帳號，展示AI生成Galaxy Z Fold8 Wide機圖照片，據透露該組圖片跟傳聞中真機比例相當接近，可作為未來實機參考。

爆料達人Ice Universe早前透過 X 帳號，展示AI生成Galaxy Z Fold8 Wide機圖照片，據透露該組圖片跟傳聞中真機比例相當接近，可作為未來實機參考。（X@Ice Universe）

更多Samsung Galaxy Z Fold8 Wide外觀圖：

預計Galaxy Z Fold8 Wide闊摺屏，將與同樣現僅具紙面資訊的iPhone Fold一樣，配備機背雙鏡頭、寬比例5.4吋外屏及更近似平板視野的7.6吋主屏。

Samsung Galaxy Z Fold8 Wide專利庫資料曝光：

爆料人稍早前又在微博帳號提到，有外媒在Samsung專利數據庫中，發現同樣走闊摺屏路線的Galaxy Z TriFold Wide資料，或代表品牌已為該類別裝置發展做好預案。

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