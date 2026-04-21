每逢夏季都可能要每日開冷氣，不少用家都會遇到同樣的煩惱：冷氣一開，陣陣如酸醋般的異味或霉味便撲鼻而來。如果望入去冷氣機內部，可能更會看到佈滿黑麻麻的霉菌。

有日系冷氣大廠的經銷商透露，冷氣發霉的核心原因在於一個被大眾忽略的使用習慣。只要在關機前掌握一個關鍵動作，就能有效將冷氣機變得乾爽。



為何冷氣會變成霉菌基地？關鍵在於冷凝水

要對症下藥，首先要明白冷氣機為何會發霉。絕大多數人的習慣是在不再吹冷氣時，直接按下遙控器上的電源鍵將其關閉。然而，冷氣在運轉過程中，內部的蒸發器（即俗稱的鰭片）會因為進行冷熱交換而產生大量冷凝水。這原理就像在夏天從雪櫃拿出一罐凍可樂，罐身很快會佈滿水珠一樣。

當你直接關機，冷氣的擋風板會隨即閉合，將尚未乾透的冷凝水密封在機體內部。在這個封閉、陰暗且潮濕的環境下，結合空氣中的微細灰塵，便形成了一個完美的保濕培養皿。霉菌會在短短數小時內開始滋生，久而久之，鰭片與風輪便會被霉斑侵佔，這正是冷氣酸臭味的源頭。如果你發現冷氣機吹出來的風帶有異味，其實代表內部的霉菌數量已經多得驚人。

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日系大廠與專業師傅的建議：徹底執行乾燥防霉

針對這個潮濕陷阱，日系冷氣大廠的經銷商與專業維修師傅給出了一致的藥方：維持機體內部乾燥。對於不同年份的冷氣機，操作方法略有不同，但核心邏輯完全一樣。

具備防霉功能的新機種：

現時市面上許多日系或大廠品牌的新型冷氣，都已經內建了自動防霉或乾燥防霉功能。用家在購買或使用前應留意遙控器上的相關按鍵。開啟此功能後，當你按下關機鍵時，冷氣並不會立即斷電關閉擋風板，而是會切換至微風或送風模式持續運轉約 10 至 20 分鐘。這段時間的功用是利用風力將內部的冷凝水完全吹乾，待內部濕度降至安全水平後，機器才會正式關機。

若家中使用的冷氣型號較舊，沒有專門的防霉按鈕，亦無需擔心。用家只需在準備出門前，或者不再需要冷氣前約 30 分鐘至 1 小時，手動將模式從「冷氣」切換為「送風」（FAN）。這步驟能確保蒸發器恢復乾燥，從根本斷絕霉菌滋生的生存條件。只要蒸發器是乾爽的，即使不頻繁請人洗冷氣，內部也不容易積聚污垢與臭味。