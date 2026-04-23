AirPods Pro 4傳聞｜配備微型紅外線鏡頭支援手勢操作　定價公開

市場近日流出關於新一代 AirPods Pro 的消息，這款預計最快於 2026 年面世的新產品，最核心的變革在於可能配備微型紅外線鏡頭（Infrared Cameras），這項技術將徹底改變用家與耳機之間的互動。



鏡頭並非攝影：紅外線傳感器定義全新互動模式

關於新一代 AirPods Pro 將配備鏡頭的傳聞，可能會令不少用家產生私隱方面的疑慮，但必須明確的是，這些微型紅外線鏡頭並非用於拍攝照片或影片，其運作原理更接近於空間感知裝置。這組鏡頭的主要任務是捕捉佩戴者周邊的環境資訊。據悉，這些數據將會與連接的 iPhone 共享，從而大幅強化將於如 iOS 27中推出的新 Siri 功能。

（AI生成圖片）

透過紅外線鏡頭，耳機能夠精準地獲取現實世界的深度資訊與物體輪廓。這項技術的導入，標誌著 Apple 試圖將耳機從單純的音訊播放器，轉型為具備環境感知能力的智能終端。這對於經常在繁忙的港鐵站或街道穿梭的用家來說，或許意味著耳機將能更智能地根據環境變化調整降噪強度或音量，甚至提供導航輔助。

告別耳柄按壓：手勢操作將成主流控制方式

現行的 AirPods Pro 主要是透過耳柄位置的力度感應（Pressure Sensitivity）來切換歌曲或調整模式，但在新技術的加持下，這種物理互動可能即將走入歷史。配備紅外線鏡頭後，耳機將具備識別手勢（Hand Gestures）的能力。這意味著用家無需觸碰耳機，只需在耳邊輕輕揮動手指，就能控制音樂播放、調整音量甚至拒接電話。

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與 Vision Pro 的深度聯動：空間音訊的終極升級

資深 Apple 分析師郭明錤指出，這組紅外線鏡頭的另一大戰略價值在於與 Apple Vision Pro 頭戴式裝置的協同運作。當用家佩戴新版耳機觀看 Vision Pro 的空間影像時，內置鏡頭能提供更精準的頭部與空間定位數據，從而將空間音訊（Spatial Audio）的體驗提升至前所未有的層次。音場的指向性將會變得極其銳利，用家能清晰感受到音源在虛擬環境中的微細位移，達成真正的「聲畫合一」。

此外，為了應付鏡頭數據處理與更高質素的音訊傳輸，新產品極大機會搭載全新的 H3 晶片。雖然目前的 AirPods Pro 3 仍沿用 H2 晶片，但 H3 晶片被預期能帶來更低的延遲率與更優秀的音質表現。對於對音質有嚴苛要求的香港發燒友來說，H3 晶片與紅外線鏡頭的組合，無疑是一次從底層邏輯出發的「硬核」升級。

命名與定位之爭：是升級版還是「Ultra」機型？

在命名方面，目前業界仍存在分歧。考慮到 AirPods Pro 3 才剛在 2025 年 9 月推出，這款配備鏡頭的新型號未必會被冠以「AirPods Pro 4」。參考 Apple 此前為 AirPods 4 推出「具備主動消噪功能」版本的命名邏輯，Apple 可能會簡單地將其稱為「具備鏡頭功能的 AirPods Pro 3」。

不過，另一種更激進的說法是，Apple 可能會開闢全新的高端產品線，將其命名為「AirPods Ultra」。這不僅能區分產品等級，更能彰顯其作為「空間運算配件」的特殊地位。無論最終名落誰家，這款耳機在產品線中的位置都將與技術含量掛鉤。

定價公開與上市預測：九月秋季發布會見真章

關於定價，市場目前有兩種推測。若 Apple 打算讓這款產品取代現有的旗艦地位，其售價或將維持在 249 美元（香港售價$1,849）；然而，考慮到新增鏡頭與 H3 晶片的成本，更多傳聞傾向於這將是一款定價約為 299 美元（折合約 2,399 港元）的高端型號，並與現有的 AirPods Pro 並行銷售。至於香港用家最關心的到港日期，新一代配備鏡頭的 AirPods Pro 最快可能在 2026 年 9 月，隨同年度新 iPhone 一併亮相。