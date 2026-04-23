BMW 7系/i7改款首發　首搭iDrive X系統　換圓柱電池續航更強

BMW官方正式宣佈，中期改款BMW 7 series/i7於4月22日迎來全球首發，並在4月24日開幕的2026北京車展完成公眾亮相。作為旗艦轎車的重要改款，新車將在外觀、內飾、車機及動力層面實現全面升級。



內飾是本次改款的核心升級點，新車將搭載全新iDrive X車機系統，搭配大尺寸中控觸控屏，交互邏輯與流暢度全面優化。

BMW官方正式宣佈，中期改款BMW 7 series/i7於4月22日迎來全球首發，並在4月24日開幕的2026北京車展完成公眾亮相。（BMW）

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同時，BMW標誌性全景視域顯示技術正式搭載，打造沉浸式駕乘體驗，此外新車還有望新增副駕娛樂屏，進一步提升後排豪華感與科技氛圍。外觀部分，新款7 series/i7繼續沿用品牌標誌性大尺寸雙腎格柵，格柵內部新增可點亮日行燈，視覺效果與辨識度進一步提升。

新車保留分體式大燈設計，下方主大燈改為豎置佈局，日行燈造型更簡潔，並加入星光燈效果；前包圍進氣口同步優化，整體姿態更具運動感。動力方面，燃油版7系將對汽油、柴油發動機進行重新調校，動力參數小幅上調，以滿足歐7嚴苛排放法規。

純電版i7則換裝全新圓柱電池，電池能量密度與續航能力同步提升，相比現款CLTC最高 650km的續航表現，新車續航將迎來明顯增長。

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