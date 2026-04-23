MacNeo｜早前因OpenClaw「養龍蝦」熱潮而帶動銷量的蘋果電腦檯機 Mac mini，其最基本配置版本近日在Apple Store 官網竟然「暫無供應」斷貨！與此同時，網上早就傳出Apple 將接力大熱賣的Macbook Neo，推出定價同樣實惠的超平價家用電腦「Mac Neo」；現時網上已傳出，Apple 將於 6 月 8 日舉行的WWDC 2026 期間發表新機，官網入門型號突然斷貨，極有可能是為了這部更抵玩的平價新機讓路。



MacBook Neo 策略成功將延續至主機

蘋果在平價市場的野心早已不是秘密。自從 MacBook Neo 成功以 iPhone 級別晶片突圍，證實了只要價錢夠平，即使不用 M 系列晶片，一樣能吸引學生與輕用量使用者。有傳蘋果將這套成功方程式複製到桌面電腦 Mac Neo 身上，也顯得非常合理。這部新機預計會直接挑戰 Windows 平價電腦的地位。

傳聞二千多元就能入手的 Mac Neo 性能

消息透露，Mac Neo 為了將成本壓到極致，極大機會搭載下一代的 A19 Pro 晶片。雖然運算效能未必能與高端型號相比，但對於平時上網、文書處理甚至觀看 4K 影片來說，絕對綽綽有餘。最吸引的是其定價，傳聞只需 299 美元，折合港幣不到三千元，而且會一如Macbook Neo般提供多種顏色機身選擇；這對於想低成本進入蘋果生態圈的朋友來說，確實是非常大的誘惑。

加上Apple CEO Tim Cook 宣佈卸任，這部超吸引的新機，很可能就是Apple 新領導John Ternus 出場省招牌之作。

準買家建議：忍手等六月發表會

現時，香港Apple Store 官方網店上，入門硬件配置M4/16GB+256GB版本的Mac Mini 已顯示「暫無供應」，如果選512GB版定價即加$1500元；如果你正打算入手一部平價蘋果電腦，不如等多一陣，留意一下 6 月 8 日 WWDC 期間是否一如傳聞將推出 Mac Neo 。不到三千元就能買到一部全新、輕巧的蘋果主機，對於預算有限的用家來說，這兩個月的等待絕對值得。