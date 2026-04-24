DeepSeek 作為中國製人工智能大型語言模型，最新上架的DeepSeekV4預覽版震撼AI市場。這次技術升級力度非常大，一出招就令市場氣氛大變。最明顯是同業對手備受壓力，本地幾隻被稱為「AI三寶」的科技股：智譜(02513)、Minimax (00100) 及迅策(03317) ，股價馬上急挫超過一成。投資者明顯看見這個新版本的強大競爭力，對市場洗牌早有準備。



百萬上下文容量：徹底解決 AI 健忘症

以前用 AI 處理文件，最煩就是字數一多它就開始「失憶」，前言不對後語。這次 V4 預覽版直接把「百萬上下文」變成標準設定。這代表你可以一次把整本厚書、幾十頁的財務報表或者超長代碼全部輸入進去。它不單全部看得懂，還能精準找出細節，用家日後分析長篇資料從此變得輕鬆簡單。

升級版 Pro Agent：懂得分步驟自動辦事

很多進階用家最關心開源模型的實戰工作能力。V4 的 Pro 版在 Agent（代理）功能上表現極為突出，整體實力已經逼近現時最頂級的閉源大模型。它不再像以前那樣只會被動地一問一答，而是學會了主動思考。你交託一個複雜任務，它懂得自己規劃步驟去執行。要它寫程式、整合數據，它都能自動辦妥，為大家節省大量反覆下指令的時間。

DeepSeek V4 預覽版功能一覽

上下文容量： 預設支援百萬級別，輕鬆吞下並處理超長文件及複雜代碼

Agent 代理功能： Pro 版大幅強化，具備自主規劃、分拆及執行複雜任務能力

效能對比： 綜合實力與現時市場頂級閉源大模型看齊

市場影響： 引發同業競爭憂慮，導致部分AI概念股股價顯著受壓