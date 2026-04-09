Gemini 教學 AI 旅行規劃工具｜上次教大家用 Gemini 透過文字生成精美行程圖表，今次為大家帶來進階玩法！我們將從零開始，由機票、住宿到飲食逐步與 Gemini 規劃，最後利用強大的「Deep Research」功能，一鍵生成包含「交通時間、景點介紹、Google Maps 直連導航」的終極旅遊指南，讓你在旅程中隨時用手機查閱。



日本旅遊 Visit Japan Web 2026教學｜Gemini找酒店地址/郵政編號

💡 必學慳錢秘訣：先用Gemini起草．再開Deep Research詳細規劃

雖然免費用戶也能使用「Deep Research」，但每月有 5 次次數上限（及後需額外收費）。因此，強烈建議先用「基本模式」不斷對話、修改初步行程，完全滿意後，才開啟「Deep Research」生成最終報告。不用擔心，已經生成的報告日後無限次翻看都是免費的！

Step 1：用「基本模式」草擬專屬行程

先用基本模式定好大綱。以「4月去大阪玩6日」為例，你可以像跟朋友聊天一樣提出要求：



基本行程： 輸入「4月去大阪玩6日」，Gemini 會立刻提供合時的活動建議（如賞櫻），並排出 6 日基本行程。

機票與住宿： 提出具體預算與要求。例如「要平價深夜機」、「便宜但不住膠囊酒店，需有獨立浴室」，Gemini 會聯動 Google Flights 幫你尋找合適選項。

你對機票的要求可以寫出，比如平價機價，它會自動用Google Flight幫你找。

酒店方面我又要平，又要有獨立沖涼房，要求多多，但都可以幫你找到。

特殊興趣： 提出「想睇日本 Idol 演唱會」，它能為你找出同期在大阪演出的歌手、日期及購票網頁。（註：日本買演唱會門票多需實名認證，這部分還是要靠自己啦！）

我有特別要求「想看日本Idol演出」，它即時就找出行程中會在大阪演出的明星／場次

Gemini甚至知道日期太近未必可在官網買飛，還幫手找二手網

飲食喜好： 隨便要求！例如當我表示「不想去黑門市場」，老實的 Gemini 竟然回答：「的確那裡太多遊客，更被戲稱為黑店市場😂」，並自動幫我把行程改為木津市場。

我表示不想去黑門市場，它竟然會回答我：「的確那裡太多遊客，更有黑店傳聞」更自動幫我改去另一個位於大阪的木津市場。

細化行程： 傾好大方向後，要求 Gemini 設定：每日 Timeline、點到點路線、交通工具、預估車程及建議停留時間。

註：如果你對純文字行程已經滿意，想轉為精美圖表，可參考我們另一篇教學：

如果你到這地步已經夠滿意，可以用Nano Banana 生成圖表

Step 2：開啟「Deep Research」製作實用網頁指南

你在 Step 1 確認好的詳細行程複製下來。接著開一個新的對話視窗，點選開啟「Deep Research」功能，並貼上以下指令（可按需要選擇簡單版或詳細版）：

🟢 簡單版指令：

將以下行程製成一個不只單純得文字／圖片的網頁，要清楚注明所有行程時間、點到點路線及建議交通工具、建議停留時間等實用資訊表。更可一鍵導航所有景點、路線，甚至可以追加美食地圖，要有Google Maps連結。

【我的旅行日程資料如下】：

（請在此處貼上你原始的行程文字或資料）

🔴 詳細版指令：

【任務目標】請根據我提供的旅行日程，幫我編寫並製作一個高實用性、具備互動功能的「專屬旅遊行程網頁」。請不要只生成純文字或靜態圖片，網頁必須具備清晰的排版並包含以下具體功能與資訊：

行程資訊總表： 清楚標示每個活動的開始與結束時間、為每個景點評估並標註最適合的停留時長、列明景點名稱或活動內容。

點到點交通與路線指南： 詳細列出行程間的「點到點路線」、提供最適合的交通工具（如地鐵、巴士、步行）及預估時間。每一段路線都必須附上對應的「Google Maps 路線導航連結」，方便手機一鍵開啟。

景點與美食地圖： 所有提及的景點、飯店均需附上精確的 Google Maps 地標連結。請根據每日路線，在景點周邊追加推薦的「在地美食/餐廳」，同樣需附連結及簡短必吃理由。

排版與 UI/UX 要求： 版面需簡潔、Mobile-friendly（適合手機瀏覽）。請善用顏色、粗體或 Emoji 圖示來區分「景點 🏛️」、「餐飲 🍽️」、「交通 🚆」與「住宿 🏨」，讓人在疲累的旅途中也能一目了然。

【我的旅行日程資料如下】：

（請在此處貼上你原始的行程文字或資料）

接下來Gemini就會開始深度分析你的行程，過程中要搜尋數百網頁，深入研究行程可行性並作出修正。比如Deep Research 發現今年櫻花提早開了，造幣局4月16日已不對外開放，它自動幫我改去毛馬櫻之宮，又發現日本的日照時間與行程不合，重整天王寺看日落行程時間。

Deep Research 功能真的超強，代價是生成時間比較長，用家要有一點耐心。建議你同時安裝手機 Google Gemini App，登入相同戶口後，當 Deep Research 完成研究報告後，手機就會出通知叫你入app睇。

Step 3：超強除錯與手機 App 實時導航

輸入指令後，Deep Research 會開始深度分析，過程中會搜尋數百個網頁查證行程的可行性並自動修正，完成後的「旅遊行程規劃報告」有以下3大好處：

無縫接軌手機 App： Deep Research 生成需時，建議你先在手機安裝「Google Gemini」App 並登入同一個帳號。報告完成後，手機會收到通知。

記者這旅遊行程規劃報告行文有點太認真，其實可以在指令要求Gemini語氣輕鬆一點。

智能除錯： 例如它發現今年櫻花早開，造幣局 4 月 16 日已不對外開放，便自動幫我改去毛馬櫻之宮；又例如發現日照時間與行程不合，會自動重整去天王寺看日落的時間。

智能除錯： 例如它發現今年櫻花早開，造幣局 4 月 16 日已不對外開放，便自動幫我改去毛馬櫻之宮

一鍵開啟 Google Maps： 這份長文「旅遊規劃報告」最厲害之處，在於地標、食肆、實時車程全部都已預先製成 Google Maps 連結。到達目的地後，只需打開手機 Gemini App，點擊連結就能立刻導航，省去旅途中手動輸入資料的狼狽！

各景點／食店／購物地點都已準備好Google Maps 連結。

各景點／食店／購物地點都已準備好Google Maps 連結。

甚至已按照行程表預先製作好實時路線圖及選用交通工具連結。

總結：非常適合在旅程中隨時實用

以上就是Gemini旅遊行程規劃進階篇的全部。留意「Gemini Deep Research」雖然完全開放供免費用戶使用，不過免費用戶每個月只有 5 次免費額度，及後將額外收費。但可放心，完成後的報告，再次翻看並不需要再度付費，不用怕行程中用不到。