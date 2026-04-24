ChatGPT images 2.0超強！一網提供超過700提示詞　免費生成圖片

早前 OpenAI 推出的新一代圖片生成模型 GPT Images 2.0，其表現確實讓用家感到驚艷。特別是對於需要處理繁體中文內容的用戶來說，這一代模型的文字精準度極高，即便是海報上的微細字體也能清晰呈現，告別了過往 AI 生圖常出現的「亂碼」尷尬。其圖片質感與視覺美感，甚至被認為超越了 Gemini。雖然工具強大，但不少人在面對空白的輸入框時，往往會感到「詞窮」，不知道如何精準下達提示詞（Prompt）。一個名為 YouMind GPT Image 2 的平台，不僅收集了超過 700 個實用的提示詞範本，更提供直接生圖功能。



結構化提示詞：告別詞窮的創作捷徑

很多初接觸 AI 生圖的用家都有一個通病，就是提示詞寫得太過籠統，導致生成的圖片總是不如預期。YouMind GPT Image 2 平台，正好解決了這個痛點。它並非單純列出幾句英文，而是將超過 700 個提示詞範本進行了結構化拆解。每一組範本都清晰地劃分為主體（Subject）、風格（Style）、佈局（Layout）以及背景（Background）等欄位。

這種設計對於香港的職場環境非常實用。假設你需要製作一份宣傳廣告或社交媒體貼文，你無需從零開始構思描述，只需在平台上找到相應的類型—如產品海報、UI 設計，甚至是動漫場景—然後根據結構化的欄位進行微調。這種方式不僅能節省大量反覆嘗試的時間，更像是一套專業的提示詞教學，讓用家在修改的過程中，逐漸掌握撰寫高品質 Prompt 的邏輯與技巧。

一網打盡全球靈感：內建翻譯與跨平台應用

YouMind 平台的另一大優勢在於其豐富的分類。目前平台涵蓋了包括個人頭像、YouTube 縮圖、漫畫分鏡、資訊圖表以及網站 App 設計等多個領域，提示詞數量已達到 725 個。這些靈感來自全球各地的創作者，因此語言種類非常多元，包括英文、日文及簡繁體中文等。

平台內建了一鍵翻譯功能，即便原本的範本是用外語撰寫，只需點擊右上角的翻譯按鍵，內容便會瞬間轉化為精確的繁體中文。用家可以選擇直接複製這些指令到 ChatGPT 中使用，利用現有的範本要求 AI 進行二次創作。例如，你可以複製一個 VR 頭盔的「產品爆炸圖」範本，然後指令 ChatGPT 將內容修改為最新款的 iPhone 17 Pro 版本。不到一分鐘，你就能獲得一張具備專業工業設計感、結構精密的產品介紹圖，這對於需要製作 Pitch Deck 或報告的人士來說，無疑是極大助力。

以下為記者實測，直接把 YouMind 內的提示詞，放入 ChatGPT 內，再加一句「將以下生成圖片的主體改成iPhone 17 Pro」的指令，即可把原本提示詞的內容，二次創作成自己想要的圖片：

免費積分制度：ChatGPT 用量爆表時的救星

YouMind 最吸引的功能莫過於它直接整合了 GPT Images 2.0 的生成器。這意味著你無需在不同的應用程式之間切換，可以直接在該平台上利用複製過來的提示詞進行創作。這對於那些未有訂閱 ChatGPT Plus 服務，或是日常使用量已達上限的用戶而言，提供了一個極佳的備用方案。

目前，只要免費註冊一個 YouMind 帳號，平台每日都會派發 1,000 積分供用戶使用。經過實測，使用相同的提示詞在 YouMind 平台上生成的圖片，不論是精細度、光影處理還是對繁體中文的理解，都與在 ChatGPT 原生介面中無異，證實其背後確實運行著 GPT Images 2.0 核心。不過需要留意的是，雖然生成功能是免費提供的，但透過該平台生成的圖片通常會帶有浮水印。若用家需要將圖片應用於正式的商務簡報或公開文案中，則需自行權衡或進行後製處理。