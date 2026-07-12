OLED iPad Mini傳聞整合｜升級OLED 120Hz最強螢幕　有望年尾推出

iPad mini 一直是 Apple 平板產品線中最特別的一員，機身細小、單手易拎，適合睇書、打機、記筆記和外出使用。Apple 上一年已推出 iPad mini 7，不過最新傳聞顯示，下一代 iPad mini 可能會迎來多年來最大升級，包括改用 OLED 螢幕、處理器升級至 A19 Pro，甚至有機會加入更接近 iPhone 的防水設計。



A19 Pro 晶片有望上身

根據目前流出的程式碼資料，Apple 正開發下一代 iPad mini，內部代號為 J510／J511，並可能搭載 A19 Pro 晶片。A19 Pro 已用於 iPhone Air 及 iPhone 17 Pro 系列，不過不同機型所用版本略有分別。

如果 iPad mini 8 採用 A19 Pro，較大機會使用類似 iPhone Air 的中階版本，而不是 iPhone 17 Pro 系列的完整高階版本。這個推測並非沒有道理，因為現時 iPad mini 7 所用的 A17 Pro，同樣並非與 iPhone 15 Pro 完全相同的滿血版本。

A19 Pro 採用改良版第三代 3nm 製程，理論上會帶來一定效能和耗電改善。它亦加入 16 核心 Neural Engine，對 AI 任務、圖像處理和未來 Apple Intelligence 功能都有幫助。對 iPad mini 這類細機身裝置來說，若能提升效能同時控制功耗，實際體驗會相當有感。

OLED 螢幕是最大升級焦點

下一代 iPad mini 最受關注的升級，無疑是螢幕。多方消息都指 Apple 計劃將 iPad mini 由現時 LCD 螢幕轉向 OLED。Bloomberg 記者 Mark Gurman 亦曾指出，細尺寸 iPad mini 很可能會是 Apple 下一款採用 OLED 的裝置之一。

OLED 最大優勢，是每個像素可以獨立發光，因此黑色更純、對比更高、色彩更準確，觀看影片、漫畫、相片和遊戲時，畫面層次會比 LCD 更出色。現時 Apple 旗艦 iPhone 早已全面使用 OLED，而 iPad Pro 亦在 2024 年正式導入 OLED 技術。如果 iPad mini 也升級 OLED，將會令這部細平板的影音體驗大幅提升。

對不少 iPad mini 用戶來說，這正是最期待的改動。因為 mini 尺寸細，常被用來睇電子書、打機、追劇或外出使用，一塊更高質素的螢幕會直接影響日常體驗。

有機會升至 120Hz ProMotion

現時 iPad mini 7 仍然使用 60Hz LCD 螢幕。如果下一代改用 OLED，外界亦期待 Apple 會進一步加入更高更新率。由於基本版 iPhone 17 已經用上 120Hz ProMotion 螢幕，因此不少人認為，首款 OLED iPad mini 若仍停留在 60Hz，說服力會相對不足。

螢幕或由 8.3 吋增至 8.7 吋

除了面板技術，亦有報道指 iPad mini 8 的螢幕尺寸可能由現時 8.3 吋增加至約 8.7 吋。若消息屬實，Apple 可能會透過收窄邊框，令螢幕稍為變大，同時保持機身尺寸接近現有款式。對用戶來說，8.7 吋會是一個相當吸引的尺寸。它比現有 mini 更適合睇片、漫畫和多工操作，但仍然比 11 吋 iPad 更易攜帶。

機身或加強防水能力

報道指，Apple 可能會採用一種全新震動式喇叭系統，減少甚至取消傳統揚聲器開孔。一般裝置開孔愈多，水和灰塵進入機身的機會就愈高。如果能透過機身表面震動發聲，便可減少開孔，令整體密封度更高。這個設計如果成真，會是 iPad mini 一個相當重要的耐用性升級。對經常在廚房、浴室附近、戶外或旅途中使用 iPad mini 的人來說，防水能力提升會比單純加快效能更實際。

新喇叭設計或令外觀更簡潔

Apple 過往已有相關專利，提到利用機身面板震動發聲的技術。簡單來說，就是將裝置部分表面變成聲音輸出結構，而不是依賴傳統揚聲器孔出聲。如果 iPad mini 8 採用這類設計，除了有助防水，外觀亦可能變得更簡潔。沒有明顯揚聲器孔，機身線條會更一體化，也有助 Apple 進一步強化平板的高級感。

推出時間最快或在 2026 下半年

至於推出時間，目前市場說法仍有分歧。研究機構 Omdia 曾預期 iPad mini 會在 2027 年採用 OLED；不過韓國媒體 ET News 及 ZDNET Korea 則曾指出，OLED iPad mini 有機會在 2026 年更新。Bloomberg 亦曾表示，相關更新最快可能在今年出現。

最新來自微博爆料者 Instant Digital 的說法則指，OLED iPad mini 最快會在 2026 年下半年推出。這與部分供應鏈消息相近，因為早前已有報道指 Samsung Display 曾為未來 iPad mini 開發 OLED 樣本面板，並計劃在 2025 年下半年展開量產準備。

售價或比現時更貴

升級 OLED、加強防水和更換新處理器，自然也可能推高成本。Bloomberg 的 Mark Gurman 曾提到，Apple 或會為 OLED iPad mini 加價，幅度可能高達 100 美元。現時 iPad mini 起售價為 499 美元，若加價後，入場門檻會再提高。

這亦是 iPad mini 系列一直面對的尷尬位。它尺寸較細，但價格並不算低，與入門 iPad 相比有明顯差距。若下一代進一步加價，Apple 需要用 OLED、120Hz、防水設計和更強晶片說服用戶。

如果預算有限，而且不一定需要細尺寸，入門 iPad 仍然會是更抵玩的選擇。它雖然沒有 mini 那麼輕巧，但功能已足夠應付睇片、上網、網課和一般文書工作。