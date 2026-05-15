現在網上宣傳很流行玩「暗黑兵法」，很多專頁小編為求曝光率，會刻意發表極具爭議的言論來吸引流量。這招雖然見效快，但也容易惹火燒身。最近 X Wallet 的 Threads 小編就親身示範了什麼叫弄巧成拙。這位小編早前發文，直指 2026 年現金（Cash）仍未被淘汰十分奇怪，嫌棄實體紙幣充滿細菌又令錢包變得臃腫，最後更嘲諷繼續用現金的人「注定無法溝通」，瞬間觸動網民神經，引來洗版式狂轟。



X Wallet Threads截圖

實體銀紙真的已經毫無保留價值嗎？送你要不要？

帖文曝光後，大批網民立刻湧入留言區反擊。很多人指出香港人的日常生活根本離不開現金。去街市買菜、光顧屋邨小店、甚至農曆新年包紅包，實體紙幣都有不可替代的地位。有留言直斥該公司營銷手法愚蠢，更有人反擊指如果他們那麼喜歡全面電子支付，大可以考慮轉到內地發展，香港市場未必適合他們。眼見群情洶湧，這位小編最後也要出面認錯，承認自己說法太絕對。

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無現金生活是否真的完美無瑕？

冷靜下來看，強迫所有人使用單一支付方式根本不切實際。留言區中有一位網民的觀點獲得上千個讚好：一個發達城市理應包容不同的支付習慣。有人喜歡現金的踏實感，有人貪圖信用卡的方便。過度依賴電子支付其實隱藏極大危機，萬一遇上大型停電或網絡癱瘓，整個社會的商業運作就會立刻停頓。保留現金，剛好是為城市運作留下一張安全網。

X Wallet Threads截圖

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香港電子支付未來到底該如何發展？

平心而論，無現金城市絕對有其優勢，香港近年也十分積極推動普及化。例如由今年4月開始，全港的士都必須提供最少兩種電子支付方式，這確實大大提升了市民出行的便利度。社會進步需要各方配合與適應，大家在網上發表意見時，最好還是尊重不同使用者的習慣和立場。品牌想吸引眼球很正常，但如果為了衝流量而得罪大眾，就真的得不償失了。