豐田籃球AI機械人CUE7亮相｜機械版櫻木花道2.18m身高 配合AI特訓

豐田 AI 籃球機械人 CUE7 震撼亮相，機械版櫻木花道2.18 米身高 配合 AI 特訓｜還記得那個曾經連續射入 2,020 球、打破健力士世界紀錄的 豐田（Toyota） 籃球機械人嗎？豐田（Toyota）正式發布了其第七代 AI 籃球機械人 CUE7。這次它不單止是個「投籃機器」，更透過強大的 AI 強化學習，進化成一個具備實戰運球能力的「球場新星」！



這背影加上黑紅的配色你說是休士頓火箭隊隊員我也信，又或者是湘北的櫻木花道？（YouTube）

準備罰球的 CUE7 AI機器人（YouTube）

再開始介紹這款最新版本的 CUE7機器人之前，讓我們回顧一下前幾代留下的輝煌記錄。

CUE3：首個健力士世界紀錄（2019年）紀錄項目： 「機器人連續投進最多罰球」。具體成績： 在 6 小時 35 分鐘內，連續投中 2,020 個罰球，無一落空。

CUE3首個健力士世界紀錄

CUE6：第二個健力士世界紀錄（2024年）紀錄項目： 「人形機器人最遠投籃距離」。具體成績： 成功投中了距離藍框 24.55 米 的超遠射（幾乎橫跨整個球場）。

CUE6第二個健力士世界記錄

再來看回 CUE7機器人

在外型設計上，CUE7 也有驚人變化：身高達 2.18 米（約 7 呎 2 吋），標準的職業中鋒身材。體重透過「拓撲優化」設計，體重由前代的 120kg 大幅精簡至 74kg。機動性： 腳部採用了倒立雙輪結構，使其在球場上轉身、突進更加敏捷平穩。

身高是有了，但是這個體重能否抗衡的過真正的NBA大中鋒呢？

CUE6（左）同CUE7（右）的對比，明顯可以看出第七代的設計更敏捷更擬人，雖然不像第六代有腳但反而更利於移動。（YouTube）

這約 40% 的減重不僅提升了反應速度，更降低了能源損耗。據悉，這台結合尖端科技的機械人，預估造價高達 15 萬美元（約 117 萬港元）。

CUE 系列最初只是豐田員工在 2017 年利用業餘時間發起的志願者項目，如今已成為豐田展示其在非汽車領域 AI 實力的重要名片。

在東京豐田競技場的實戰表演中，CUE7 戴上髮帶、穿上黑色球衣，在觀眾面前展示了遠距離三分投射及自主移動。雖然它偶爾也會像人類一樣射失，但這種「適應環境變化」的具身智能（Physical AI），正是豐田研發團隊追求的終極目標——讓機械人能應對現實世界中各種不可預測的狀況。

CUE7 AI機器人射失三分（YouTube）

髮帶球衣穿上再配上進球後的慶祝動作，加上如山如海的觀眾，如同真的NBA現場（YouTube）

以往的 CUE 系列主要專注於精準投籃，但 CUE7 實現了質的飛躍。研發團隊利用虛擬模擬器進行強化學習（Reinforcement Learning）。

「人類學會純熟運球可能要一年時間，但 CUE7 透過運算，僅需 1 分鐘就完成了等量的動作數據訓練。」

憑藉混合控制系統（MPC），CUE7 現在能一邊運球一邊移動，動作流暢度與人類球員愈發接近，徹底告別了以往機械人的僵硬感。

可以做到好多高難度動作（YouTube）

雖然 CUE7 目前在速度和對抗性上仍無法與職業球員相比，但其 AI 學習速度之快令人驚歎。這項技術未來若應用在物流、居家輔助甚至災難救援，其「手眼協調」與「靈活移動」的能力將帶來革命性影響。



各位機迷認為下一代 CUE8 會不會學會「入樽」？歡迎在留言區分享意見！



【延伸閱讀】全球首款仿生具身機器人發布 矽基少女有體溫會臉紅 還能記住你（點擊閱讀全文）