冷氣機選一級電源效益款電費仍很貴？安裝有學問｜很多人以為只要換上一級能源效益的變頻冷氣，就可以馬上節省電費，但其實冷氣是否省電，除了機種本身，安裝位置同樣關鍵。近日有網民分享經驗，提醒大家如果見到冷氣室內機幾乎貼住天花板安裝，就要提高警覺。因為室內機上方若沒有足夠迴風空間，不但會影響製冷效果，亦可能令冷氣更耗電、更易損壞。



冷氣貼近天花板 可能是隱形地雷

有網民在 Threads 分享相片，指出一部壁掛式冷氣室內機幾乎緊貼天花板，目測與天花板距離不足 5cm，上方幾乎沒有留下進風空間。帖文曝光後，引來不少網民討論，很多人都指出，這種安裝方式看似節省空間，但其實是常見施工問題。

不少網民都提醒，掛牆式冷氣室內機上方需要預留足夠空間，讓室內熱空氣可以被吸入機內，再經過冷熱交換後吹出冷風。若上方被天花板擋住，迴風不順，冷氣就難以正常判斷室內溫度，冷房效果自然會變差。

關鍵在「迴風空間」

冷氣並不是只會把冷風吹出來那麼簡單。壁掛式冷氣一般會透過室內機上方的進風口吸入室內空氣，偵測目前室溫，再決定壓縮機是否需要持續製冷。

當冷氣吸入的空氣溫度高於設定溫度，系統便會繼續運作；如果判斷室溫已經達標，就會降低輸出或暫停製冷。因此，室內機能否順利吸入真正代表房間溫度的空氣，會直接影響冷氣運作效率。

若室內機上方空間不足，吸風受阻，冷氣就未必能準確掌握房間實際溫度。結果可能是機身附近已經很冷，但房間另一邊仍然悶熱，用戶便要把溫度調得更低，令耗電量增加。

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想慳電 安裝、清潔、使用習慣缺一不可

要令冷氣真正省電，不能只靠一級能源效益。首先要確保安裝位置正確，上方有足夠迴風空間，出風口亦沒有被阻擋。其次要定期清洗濾網，避免灰塵阻塞風道，令冷氣吸風和出風效率下降。

使用時亦應避免把溫度調得太低。若房間空氣循環不足，可配合循環扇或風扇，把冷風帶到更遠位置，令房間更快均勻降溫。這樣比單純調低冷氣溫度更有效，也較有機會節省電費。

如果冷氣長期不夠凍、異常嘈、出風弱或電費突然上升，就不應只怪機器老化，也應檢查安裝位置、清潔狀態和空氣循環是否有問題。