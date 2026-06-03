手機+串流聽歌已是絕對主流，如何可以提升iPhone／Android手機聽歌時的音質，但又不失藍牙的無線連接便利性？今次實測TRI TK-3便攜解碼耳擴配搭TRI i3 MK3耳機。套裝勝在有線無線雙修，出街／返工時用藍牙連手機，回辦公室／回家即轉USB-C有線駁電腦、靈活好用！



TRI TK-3耳擴／i3 MK3耳機｜有線藍牙兩用．手機聽歌升級推薦組合。（鍾世傑 攝）

TRI TK-3便攜耳擴推力夠大嗎？有線藍牙無縫切換

市面上便攜耳擴選擇多，TRI TK-3 第一眼看過去，它那個鏡面外殼非常有型，大小剛好，握在手心手感不錯，放進口袋外出亦不會覺得累贅。不過玩過舊iPod的同好會明，那鏡面機身超易花，還是使用附送的膠套吧。

TRI TK-3 第一眼看過去，它那個鏡面外殼非常有型。（鍾世傑 攝）

不過玩過舊iPod的同好會明，那鏡面機身超易花，還是使用附送的膠套吧。（鍾世傑 攝）

機背解構：

1 金色按鍵：最大的金色圓型按鈕有多個用途，輕按是更換filter，長按1秒是從USB/同軸／藍牙之間切換輸入來源，長按2秒以上不放開開動藍牙連線模式。

2 USB-Type C：兩個USB-C插頭一個是data輸入用、一個用作充電，方便你邊聽邊駁電池。

3 Gain：是切換一般／大推力模式，方便配合不同類型耳機；當然，選一般推力會更節省電量。

TRI TK-3耳擴機背解構（鍾世傑 攝）

無線有線二刀流

這部機最大優勢就是連線方式夠齊全。平時外出乘車，直接用藍牙將手機和TK-3無線連接，耳機插在TK-3上，手機就可以輕鬆拿在手上回覆訊息或打機。到你想認真聽歌，又或者回到電腦桌前，隨時插上USB-C線或同軸線轉做有線DAC模式，立刻釋放它的全部潛力。

最大的金色圓型按鈕有多個用途，輕按是更換filter，長按1秒是從USB/同軸／藍牙之間切換輸入來源，長按2秒以上不放開開動藍牙連線模式。（鍾世傑 攝）

藍牙配Android｜聽盡CD級96KHz@24bit 音訊傳輸

改用藍牙連接時，好處除了解放了連接線的束縛，如果你是接駁Android手機，視乎手機支援的高階藍牙編碼制式，（TRI TK-3耳擴本身對應 LDAC, SBC, AAC, aptX, aptX-Adaptive, aptX-LL, aptX-HD, aptX-Adaptive, LHDC, aptX-Lossless, LC3），將可以聽到 96KHz@24bit 音訊傳輸！（iPhone上使用藍牙模式，則只限用AAC制式）

改用藍牙連接時，好處除了解放了連接線的束縛，更可以使用高階的藍牙編碼。（鍾世傑 攝）

雙ES9039Q2M解碼｜力量充沛

講到推力，TK-3絕對沒有令人失望，雙ES9039Q2M解碼＋藍牙5.4＋ 飛秒晶振。實測下來，發現它特別強調聲音的定位感，無論聽音樂還是用手機看電影，臨場感都非常突出。它的輸出相當充沛，只要切換到USB模式，就算拿來推大型的頭戴式耳機都應付自如。不過要留意，如果用藍牙模式推入耳式耳機絕對綽綽有餘，但應付大型耳機就會略顯吃力，大家可以按當下需要靈活切換。

它的輸出相當充沛，只要切換到USB模式，就算拿來推大型的頭戴式耳機都應付自如。（鍾世傑 攝）

TRI i3 MK3耳機音質有驚喜？三單元融合發揮極致

有了一部好耳擴，當然要配對一對好耳機。TRI i3 MK3定價1590元，但配置相當有誠意。它採用了3種不同單元：鍍鈹動圈、Sonion動鐵加上平板單元。金屬外殼經過陽極氧化處理，不同角度看會有種高級的暗閃效果。原裝附送的線材也很粗淨耐用，直接配備4.4mm平衡插頭，造工用料交足功課。

TRI i3 MK3耳機音質有驚喜？三單元融合發揮極致（鍾世傑 攝）

聲音表現方面，i3 MK3延續了品牌溫暖自然的風格。3種單元各司其職，低頻下潛深而且回彈快，人聲有厚度帶點微暖，高音清脆不會覺得刺耳。整體細節豐富，特別是餘音的延展表現得非常通透，用來聽不同類型的音樂都能夠輕鬆駕馭，就算長時間戴著聽都不會覺得疲勞。

使用單晶銅鍍銀漆包線（單股252+54、612芯、同軸+利玆結構），跟機送硬質皮套及11對、共4種類耳塞（3對號角耳套／3對高頻耳套／3對均衡耳套／2對海綿耳套）。

跟機送硬質皮套（鍾世傑 攝）

跟機送11對、共4種類耳塞（3對號角耳套／3對高頻耳套／3對均衡耳套／2對海綿耳套）。（鍾世傑 攝）

組合實測總結：重新解放耳機潛力｜玩味十足

將TRI TK-3和i3 MK3組合起來用，效果的確有驚喜。特別是外出時，將連接了有線耳機的TK-3放進外套口袋，手機就可以擺脫耳機線的束縛，輕鬆自在之餘又不用犧牲音質。這套組合既滿足到日常通勤的便利性，又照顧到安坐家中細心欣賞音樂的高要求。

此外，記者也有用 TRI TK-3 連接有線的大耳筒試玩，以有線連接的話絕對夠力水，加上有齊4.4mm/3.5mm耳機插，以及多個不同的濾波filter，一直用它替換試試家中耳機，玩玩各個組合，配手機聽歌竟也可以大有突發，重新解放耳機潛力，玩味十足。

TRI TK-3 便攜解碼耳擴／HK$2,890元 TRI i3 MK3 入耳式耳機／HK$1,590元（鍾世傑 攝）

TRI TK-3 便攜解碼耳擴／HK$2,890元

TRI i3 MK3 入耳式耳機／HK$1,590元

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