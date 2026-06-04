Apple Design Awards 2026｜12款App推薦下載　電馭叛客2077 得獎

Apple 公布 2026 年 Apple Design Awards 設計獎得主，今屆共有 12 款 App 與遊戲獲獎，涵蓋趣味體驗、多元包容、創新思維、互動交流、社會影響及視覺藝術六大類別。今年得獎名單中，既有實用工具、新聞 App、月相工具，也有多款風格鮮明的遊戲，其中《電馭叛客 2077：終極版》更憑藉 Mac 上 Apple 晶片與 Metal 技術表現，獲得視覺藝術遊戲類別大獎。



Apple Design Awards 2026 公布 12 款得獎作品

Apple Design Awards 每年都會表揚在 App 與遊戲設計上表現出色的開發團隊。今年得獎作品來自世界各地，從 36 份決賽入圍作品中脫穎而出，最終每個類別各選出一款 App 和一款遊戲，共 12 款作品獲獎。

今屆六大類別分別是趣味體驗、多元包容、創新思維、互動交流、社會影響及視覺藝術。這些類別反映 Apple 對優秀 App 的標準，不再只看功能多寡，而是重視作品能否帶來舒適、易用、有意義而且具技術代表性的體驗。

趣味體驗：正向語句 App《grug》

趣味體驗類別的 App 得主是《grug》，由荷蘭開發團隊 Ocho 製作。這款 App 以輕鬆玩味方式，將生活智慧和正向肯定語句變成每日提示。

《grug》的設計概念相當特別，它以「新石器時代人類嘟囔聲」作為包裝，將簡單但帶有反思意味的語句呈現給用戶。相比傳統心靈語錄 App 可能較沉重或說教，《grug》走的是幽默、簡潔、可愛路線，讓用戶在短時間內得到一點情緒提醒。

grug (正向語句 App) App Store 下載連結

趣味體驗遊戲：《這位子形不形？》

同一類別的遊戲得主是《這位子形不形？》，由西班牙 Poti Poti Studio 開發。這是一款以公共交通座位為主題的邏輯解謎遊戲，畫風偏卡通，玩法則圍繞不同角色和座位安排。

遊戲把日常搭車會遇到的古怪情景，變成一個又一個輕鬆謎題。玩家要在公共交通工具內解決不同座位問題，過程不只是考邏輯，也帶有不少生活幽默感。這款作品的吸引力，在於它把人人都熟悉的公共交通體驗遊戲化。比起高壓式挑戰，它更像一段輕鬆旅程，讓玩家逐關解開謎題，也享受角色互動和場景小細節。

《這位子形不形？》App Store 下載連結

多元包容：結他學習工具《Guitar Wiz》

多元包容類別 App 得主是《Guitar Wiz》，由印度開發者 Bijoy Thangaraj 製作。這款 App 是面向結他學習者和音樂人的全方位工具，既適合新手，也適合有經驗的玩家。

《Guitar Wiz》提供音調、指法等不同資訊，並加入口述指示，讓更多不同能力的用戶都可以使用。它亦運用 Apple 平台的輔助使用技術，例如動態字體、增加對比和無色識別，照顧不同視覺需要或操作習慣的用戶。

Guitar Wiz: Chords & Tuner (結他學習工具) App Store 下載連結

多元包容遊戲：《Pine Hearts》

多元包容遊戲類別得主是《Pine Hearts》，由英國 Hyper Luminal Games Limited 開發。這款遊戲以溫暖、純淨的世界觀作包裝，並透過善意行動和探索內容推動玩家前進。

《Pine Hearts》的重點是適合不同能力的玩家。遊戲提供多項輔助使用設定，包括提升文字易讀度、度身訂造操作方式，以及調整動態和感覺反應。這些設計讓玩家可按自己需要調整遊戲體驗，而不是被單一操作模式限制。

Pine Hearts (溫馨療癒冒險遊戲) App Store 下載連結

創新思維：Vision Pro 觀賽 App《NBA：直播比賽和比分》

創新思維類別 App 得主是《NBA：直播比賽和比分》，由 NBA Media Ventures 開發。這款 App 針對 Apple Vision Pro 打造，重點是帶來沉浸式體育觀賽體驗。

用戶可在 Vision Pro 上同時觀看最多五場直播賽事，亦可透過浮動排行榜追蹤球員和賽事即時數據。App 亦支援桌面模式，以 3D 球場方式追蹤球員動向，再配合空間音訊，令觀賽體驗不再局限於一個平面畫面。

NBA: Live Games & Scores (Vision Pro 空間觀賽 App) App Store 下載連結

創新思維遊戲：《Blue Prince》

創新思維遊戲得主是《Blue Prince》，由美國 Dogubomb 開發。這是一款以探索、解謎和非戰鬥玩法為核心的冒險遊戲。

《Blue Prince》特別之處在於房間推進式結構。玩家逐間房探索，每個空間都有可能藏有線索，牆上畫作、手寫筆記和環境細節都成為敘事一部分。遊戲不是靠大量對白解釋世界，而是讓玩家在環境中慢慢拼湊故事。

Blue Prince (房間推進式解謎冒險遊戲）App Store 下載連結

互動交流：月相工具《Moonlitt》

互動交流類別 App 得主是《Moonlitt - Moon Finder 月相月曆》，由意大利 Flipping Hues Srls 開發。這款 App 支援不同平台，主要協助用戶追蹤月相、天文現象及規劃攝影行程。

《Moonlitt》的優勢在於介面優雅，而且資料呈現方式清晰。對喜歡影月亮、觀星、拍攝夜景或規劃戶外活動的人來說，月相、月出月落和天文資料都十分實用。

Apple 特別提到它具備簡易入門體驗和 Liquid Glass 整合，代表它不只是資料工具，也有符合新一代 Apple 介面設計語言的視覺表現。對一般用戶而言，它比傳統天文工具更容易理解，亦更適合日常使用。

Moonlitt - Moon Finder 月相月曆 (優雅月相觀星工具) App Store 下載連結

互動交流遊戲：《Sago Mini Jinja’s Garden》

互動交流遊戲得主是《Sago Mini Jinja’s Garden》，由加拿大 Sago Mini 開發，並經 Apple Arcade 推出。這款遊戲主要面向年輕玩家，玩法包括種植種子、收割蔬菜和煮飯等簡單活動。

兒童遊戲最重要的是操作直覺，因為年幼玩家未必能閱讀大量說明。《Sago Mini Jinja’s Garden》採用簡單滑動操作，讓小朋友可以直接探索花園，不需要花太多時間學玩法。

這類遊戲看似簡單，但其實非常考驗設計。介面要易明、反應要自然、內容要安全，還要讓小朋友有足夠自由度去探索。《Sago Mini Jinja’s Garden》得獎，正反映兒童向遊戲同樣可以有高水準設計。

《Sago Mini Jinja’s Garden》 App Store 下載連結

社會影響：新聞 App《Primary: News in Depth》

社會影響類別 App 得主是《Primary: News in Depth》，由美國 Wood Metal Rocks LLC 開發。這款 App 專為 Apple Vision Pro 設計，以空間介面呈現新聞內容。

《Primary: News in Depth》由全球編輯團隊製作內容，重點是讓用戶以更深入方式探索新聞。它不是把傳統新聞頁面直接搬上 Vision Pro，而是利用空間介面，把圖像、報道和內容佈局整合成更立體的瀏覽體驗。

在資訊爆炸年代，新聞 App 的挑戰不只是快，而是如何幫助用戶理解脈絡。這款作品以 Apple Vision Pro 的空間運算特性重新包裝新聞閱讀體驗，因此獲得社會影響類別肯定。

Primary: News in Depth (Vision Pro 空間新聞 App) App Store 下載連結

社會影響遊戲：《Consume Me》

社會影響遊戲得主是《Consume Me》，由 Jenny Jiao Hsia 及 AP Thomson 開發。這是一款帶有強烈個人色彩和自傳式敘事的遊戲，探討較敏感而觸動人心的主題。

《Consume Me》的特色，是在遊戲機制和情感表達之間取得平衡。它並非單純用文字講故事，而是透過玩法令玩家感受角色面對的壓力、掙扎和難以言說的情緒。

視覺藝術：潮汐工具《Tide Guide: Charts & Tables》

視覺藝術類別 App 得主是《Tide Guide: Charts & Tables》，由美國 Condor Digital 開發。這是一款潮汐追蹤工具，提供每小時潮汐預測及天氣資訊。

一般潮汐工具容易給人「數據很多、畫面很悶」的印象，但《Tide Guide》以全螢幕圖表、可自訂動畫、海洋主題和天空配色，將大量資訊變得清楚而有美感。它既實用，也有完整視覺風格。對釣魚、衝浪、划艇、海邊攝影或沿岸活動用戶來說，潮汐資訊本身相當重要。如果資料可以用漂亮而容易理解的方式呈現，用戶自然更願意長期使用。

Tide Guide: Charts & Tables (美學潮汐與天氣工具) App Store 下載連結

視覺藝術遊戲：《電馭叛客 2077：終極版》

視覺藝術遊戲得主是《電馭叛客 2077：終極版》，由波蘭 CD Projekt S.A. 開發。這款開放世界遊戲以高度未來感的城市場景、角色設計、車輛造型和室內細節見稱，今次得獎重點在於它充分發揮 Mac 上 Apple 晶片與先進 Metal 技術。

《電馭叛客 2077：終極版》登上 Mac，本身已經是近年 Mac 遊戲發展的一個象徵。過往不少玩家都認為 Mac 不是主流遊戲平台，但隨着 Apple Silicon 效能提升，加上 Metal 技術逐步成熟，大型 3A 遊戲在 Mac 上的表現開始變得更值得期待。

電馭叛客 2077：終極版 (Cyberpunk 2077: Ultimate) Mac App Store 下載連結