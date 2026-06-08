串流平台愈來愈多，觀眾選擇 Netflix、Disney+、Apple TV+ 還是 Amazon Prime Video，很多時都會先看片庫有幾大、熱門劇集有幾多。研究機構 MoffettNathanson 近日公布全新「串流平台品質指數」，以內容需求、黃金時段觀看比例、IP 深度、評價獎項及直播體育內容等多項指標，評估各大影音串流服務的整體內容品質。結果顯示，港人較多使用的 Netflix 只有第4名。



串流平台不只鬥片多

過去外界評價串流平台，很多時都會集中於訂閱人數、觀看時數和用戶活躍度。Netflix 之所以長期被視為串流代表，其中一個原因就是作品量龐大，涵蓋世界各地影集、電影和原創內容，選擇非常多。

不過，MoffettNathanson 認為，高觀看量未必等於高品質內容。有些節目可能只是被長時間播放，或者成為背景聲音，但未必代表觀眾真正投入觀看。因此，這次研究改以「品質」角度評估各大平台，希望用另一套標準比較串流服務的內容實力。

這亦反映串流市場正在進入另一階段。平台不再只是鬥誰的片庫最大，而是要證明自己有足夠吸引用戶主動收看的內容，有值得追看的系列，有口碑作品，甚至有直播體育或大型活動加持。

品質指數點樣計？

MoffettNathanson 的串流平台品質指數主要參考五大方向，包括用戶在一天中甚麼時段觀看內容、整體內容市場需求、平台旗下 IP 和系列作品深度、專業評價與獎項表現，以及是否提供直播體育與其他大型活動內容。

當中，黃金時段觀看比例是其中一個值得留意的指標。研究團隊認為，如果觀眾在黃金時段主動選擇觀看某平台內容，比起深夜隨意播放或長時間掛機觀看，更能反映內容真正吸引力。換句話說，這個排行榜並不是單純計誰最多人開 App，也不是看誰片庫最多，而是嘗試判斷哪一個平台的內容更能令觀眾投入，並在口碑、品牌作品和即時內容方面有較強表現。

Disney +排第一 IP 優勢明顯

根據今次排行榜，Disney 在串流平台品質指數中明顯領先其他競爭對手，取得 2.98 分，排名第一。資料提到，Disney 之所以能大幅拋離，與旗下多個成功系列和知名 IP 有關，例如 Marvel、Star Wars，以及 Pixar 的《Toy Story》等。

Disney 的優勢在於品牌辨識度非常強。很多觀眾即使未必每日打開平台，也會因為某個大型系列新作、電影宇宙或家庭向內容而重新訂閱。這類 IP 不只是單一作品，而是一整套可持續延伸的內容資產。

HBO Max 靠經典系列守住第二

排名第二的是 HBO Max，分數為 2.07。雖然與 Disney 有一段距離，但仍然高過 Apple TV+ 和 Netflix。資料提到，由於 HBO Max 隸屬 Warner Bros. Discovery，平台擁有不少具代表性的 IP，包括 DC Comics、Harry Potter、Game of Thrones 和 Dune 等。

HBO Max 的強項一向在於高口碑劇集和大型影視品牌。與 Netflix 追求大量內容不同，HBO 系列作品往往給人較重視製作質素、劇本和影像風格的印象。因此，即使作品數量未必最多，但在專業評價和品牌印象方面仍有優勢。

Apple TV+ 首次排名即超越 Netflix

今次最令人意外的結果，是 Apple TV+ 在品質指數中排名第三，分數為 2.04，略高於 Netflix 的 1.95。雖然差距不大，但對一個作品數量遠少於 Netflix 的平台來說，能夠在品質指標上反超，仍然相當有話題性。

Apple TV+ 自推出以來，一直採取相對不同的內容策略。相比大量上架劇集和電影，Apple 更集中投放原創作品，並強調製作水平、口碑和品牌形象。平台片庫未必龐大，但成功率和作品辨識度逐漸提高。

Apple TV+ 擁有多部近年受到好評的作品，包括《Severance》、《Ted Lasso》、《The Morning Show》、《Slow Horses》、《Silo》、《The Studio》、《Shrinking》及《Black Bird》等。

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Netflix 排第四 片多但品質指數未能稱霸

Netflix 在今次品質排名中位列第四。這不代表 Netflix 內容差，而是反映它在這套評分標準下，未能壓過 Disney、HBO Max 和 Apple TV+。

Netflix 的優勢仍然是片庫龐大、地區覆蓋廣，以及原創內容數量多。資料中亦提到，Netflix 旗下有《The Crown》、《House of Cards》、《Stranger Things》、《The Queen’s Gambit》和《Adolescence》等知名作品。對不少觀眾來說，Netflix 仍然是最容易找到不同類型內容的平台。

不過，作品多亦有另一面。當平台內容量太大，用戶有時會覺得難以選擇，亦可能出現「很多作品上架，但真正想追的不多」的感覺。今次排名正正反映，串流平台競爭已不只是看數量，而是看作品是否真正有口碑、有需求和有長遠價值。

6月必睇 Disney+ 推介

《狸想奇兵》現已登陸 Disney+，今次 Pixar 以科幻喜劇包裝一個關於人類與動物共存的冒險故事。主角是一名熱愛動物的少女，她透過一項新科技，將自己的意識跳到一隻仿真機械河狸身上，終於可以真正走入動物世界，直接聽懂牠們的想法。原本只是一次奇妙體驗，但很快發現，動物棲息地正面對人類帶來的重大威脅，她亦因此結識一班性格鮮明的動物夥伴，並嘗試團結整個動物王國共同守護家園。電影有 Pixar 一貫的幽默節奏和可愛角色設計，但故事背後亦帶出環境保育、溝通理解，以及人類應如何看待大自然的訊息，適合一家人周末在家觀看。

《莫離》將於 Disney+ 上線，適合喜歡古裝權謀、先婚後愛與大女主復仇題材的觀眾。由白鹿、丞磊主演，改編自小說《盛世嫡妃》，故事圍繞女主葉璃與男主墨修堯展開，兩人各自背負復仇與謀略，在政治聯姻下被迫成婚，由一開始互相試探、各有盤算，到後來逐步建立信任，攜手面對朝堂陰謀與家族恩怨。相比一般甜寵古偶，《莫離》更着重「雙強」關係與權謀博弈，女主不是被動等待拯救，而是有頭腦、有手段地為自己爭回命運。