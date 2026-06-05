冼迪琦遇FaceTime假公安電騙！視訊報案被盜回鄉證恐被製成AI假人

被封「香港首席美少女」 、前TVB童星出身的冼迪琦（小迪），昨日（6月4日）於Threads發文，自爆遇上假公安FaceTime視訊報案電騙陷阱！騙徒盜去了她的回鄉證、容貌和聲音等重要個人資料，事後她非常擔心會被製成AI假人騙人，所以特別出po提醒大家小心被「AI版假小迪」電騙！馬上了解她的中伏經過與實用防騙貼士！



冼迪琦收到自稱政府機構來電？

大家接到自稱政府部門的電話，難免會感到慌張。冼迪琦早前接到的正正就是這種典型騙案來電。對方聲稱是政府機構，指有人盜用她的名義和手機號碼作詐騙用途，隨即將通話轉駁到所謂的「公安局」。由於對方語氣十分專業，整個流程看似相當真實，令她一時情急信以為真。

來源：冼迪琦Threads

誤信視像報案交出回鄉證

騙徒看準她無法親身前往報案，於是順水推舟要求用FaceTime進行「視訊報案」。就在這段視像通話期間，對方更要求冼迪琦在鏡頭前出示回鄉證，更截圖取得她的香港電話號碼及住址。連同真實的個人影像和聲音，通通落入騙徒手中。

憂心個人資料被製成AI假人

事後冼迪琦在網上發文直呼「我真的好笨」。最令她崩潰的是，騙徒已經掌握其清晰容貌與聲音，絕對有能力利用AI技術複製出一個假人，再去欺騙粉絲或身邊親友。為此她決定公開今次慘痛經歷，提醒大家千萬不要輕信任何來歷不明的影片。

AI生成圖像

如何識破假冒公安騙局？

不想成為下一個受害者，緊記任何執法機關都絕不會透過FaceTime或WhatsApp要求市民視像報案，更沒有可能在網上要求出示身分證明文件。接到這類電話，最直接的做法就是馬上掛線。遇到懷疑情況，應直接致電官方防騙熱線求助。

如懷疑遇到電騙，請即致電香港求助熱線致電 18222（防騙易熱線）