iPhone 18傳聞 | Pro系列螢幕升級！引進LTPO+技術帶來兩大優勢！

近日據科技媒體9to5Mac的消息，今年iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max會在熒幕技術上迎來重大突破，首度升級為LTPO+顯示技術。這次升級不僅僅是規格數字的變動，更為用家帶來兩大影響日常體驗的核心優勢！



iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max將會使用LTPO+顯示技術。（instagram）

雖然距離蘋果發佈iPhone 18系列還有一段時間，但相關供應鏈的爆料已經接踵而來。蘋果的顯示器一直是其優勢所在，因此不會頻繁地更新迭代，而據9to5Mac的最新消息，蘋果將在iPhone 18 Pro OLED面板中採用LTPO+技術。

甚麼是LTPO+技術？

現在的iPhone Pro系列使用的是標準LTPO（低溫多晶氧化物）熒幕，這項技術也是實現「常亮顯示」與適動態刷新率的功臣。

全新的LTPO+技術則更進一步，傳統LTPO僅在「切換電晶體」（Switching TFTs）上使用氧化物材料；LTPO+則將氧化物的使用延伸至「驅動電晶體」（Driving TFTs）。簡單來說，就是熒幕能對OLED的發光進行更精細的電流控制，並根據周圍環境和用家使用場景，進行極致的運作最佳化。

利用LTPO可以在螢幕上實現可變重新整理頻率，可以根據顯示的內容調整重新整理頻率。（9to5Mac）

LTPO+帶來的兩大核心優勢

【1】功耗大幅降低 續航力再創高峰

由於LTPO+能更精準地控制電流，熒幕整體的電源效率將獲得顯著提升。在日常使用、觀看影片甚至在「永遠顯示」模式下，熒幕耗電都會更少。配合預計採用的2nm製程A20 Pro晶片，iPhone 18 Pro系列的省電表現將非常驚人。

【2】低光環境表現更靈敏 告別熒幕閃爍與顆粒感

許多用家在夜間或昏暗環境下使用手機時，會注意到熒幕在低亮度下可能出現的輕微閃爍或畫面顆粒感。LTPO+的精準電流調節機制能更靈敏地適應低光源環境，有效改善該痛點，讓低亮度下的畫面更平滑、穩定。

預計iPhone 18 Pro的面板將幾乎全部由三星和LG生產。據報道，京東方未能獲得蘋果今年旗艦機型的面板採購許可，原因是其無法提供符合蘋果品質標準的LTPO+面板。

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