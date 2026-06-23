香港動漫節2026 ACGHK 門票價錢／日期時間／Cosplay區／同人祭情報綜合懶人包｜ 第26屆香港動漫電玩節 2026 將於7月24日（五）至7月28日（二）於灣仔會展Hall 1舉行！今年繼續一票玩盡兩個展覽，包攬動漫節及Creative Paradise創天同人祭。留意會場不設實體售票，即看網上門票開賣日期、購票連結及各項焦點活動懶人包。



香港動漫節2026｜不設現場售票！記得提早上網買電子票

去動漫節最怕就是排長龍買票，今年大家可以省下這一步了！官方已經明言今屆「不設現場售票」，所有人都要透過指定的HK01 Space售票網頁預先買好門票。千萬不要去到會展門口才找售票處，現在就可以先把下方的購票連結存下來，開賣時直接點進去搶票，方便又快速。

動漫節2026｜ACGHK門票獨家優惠+開放日期時間+活動情報懶人包

香港動漫節2026 門票購買連結

👉動漫節2026門票｜將於7月2日 01空間開售

第26屆香港動漫電玩節 ACGHK 2026 活動詳情

香港動漫節2026｜門票價錢

香港動漫節2026門票將於2026年7月2日開售，票價暫未公開

香港動漫節2026｜舉行日期

香港動漫電玩節 2026 將於2026年 7月24日（五）至7月28日（二）舉行

香港動漫節2026｜時間

時間: 每日10am - 9pm (7月28日晚上8時閉館)

香港動漫節2026｜地點

香港動漫電玩節 2026將於灣仔香港會議展覽中心一號&三號展廳舉行

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動漫節2026｜甚麼是CosParadise 收費拍照區？

買了一張動漫節門票，其實不止看一個展。今年ACGHK繼續大放送，門票已經包含了同場舉行的「Creative Paradise 創天同人祭」。逛完各大玩具電玩廠牌的官方大攤位後，可以直接走過去支持本地同人創作，買些高質素的二創周邊和畫冊，絕對值回票價。

動漫電玩節｜過去現場圖片（鍾世傑 攝）

動漫電玩節｜過去現場圖片（鍾世傑 攝）

動漫節2024年Cosplayer相片集回顧

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👉動漫節2026門票｜將於7月2日 01空間開售

Cosplay愛好者注意｜CosParadise登記安排

入場看各種神級Cosplay是動漫節的靈魂所在。如果你自己也打算悉心打扮入場，就要密切留意大會稍後公布的Cosplayer專屬登記安排。今年Cosplay場館CosParadise將設於會展5樓，場館面積再擴大！CosParadise詳情將於七月公布，記得密切留意 👀

Cosplay愛好者注意｜CosParadise登記安排

動漫節2026｜動漫Cosplay大賽2026

每年都是ACG大舞台重點活動的「動漫Cosplay大賽」，今年繼續分為「單人賽」及「雙人」組別，兩項比賽的初選均以參賽者遞交相片進行甄選，報名截止日為2026年6月26日下午1800，當入圍名單公開後，本文將會更新情報。

動漫節2026｜動漫Cosplay大賽2026

動漫節2026｜動漫Cosplay大賽2026

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動漫節2026｜Hololive 人氣VTuber「ししわた」空降動漫節舞台

今年香港動漫電玩節繼續與「Hololive」合作，將於 2026年7月27日（星期一）下午1:45至2:45，安排角卷綿芽與獅白牡丹的組合「ししわた」在動漫節主舞台與大家見面！

動漫節2026｜Hololive 人氣VTuber「ししわた」空降動漫節舞台

👉動漫節2026門票｜將於7月2日 01空間開售

動漫節2026｜Canvas Project全民偶像選拔賽決賽

喜愛日本Idol文化的你，動漫節中的日系偶像Canvas Project選拔賽，是你必睇的舞台重要演出。今年的初選已經完畢，表現優秀的偶像組合將於動漫節期間在大舞台上進行決賽。

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動漫節2026｜嘉賓名單

（不斷更新）

動漫節2025嘉賓 伊織萌

動漫節2025嘉賓 梶裕貴

動漫節東雲海｜被身材耽誤的高達模型家、憑實力轉生百萬YouTuber

👉動漫節2026門票｜將於7月2日 01空間開售

動漫節2024嘉賓 東雲海

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動漫節｜NMB48七年後再來港｜隊長：離隊前輩中「她」最具代表性

日本大阪女團NMB48來港參加ACGHK2024(鍾世傑 攝）

👉動漫節2026門票｜將於7月2日 01空間開售

動漫節2026｜兩大原創比賽

動漫節當中有兩個重視原創的活動：「潮巨匠｜香港國際潮玩博覽 2026」提拔本地figure設計者與全球創作者交流，而「港漫動力」則支援有志創作的香港漫畫家，兩者都會在動漫節中舉行展出入圍作品、頒發獎項。

提拔本地figure設計者與全球創作者交流的「潮巨匠｜香港國際潮玩博覽 2026」

「港漫動力」則支援有志創作的香港漫畫家

有用連結：

香港動漫電玩節官方網頁（連結）

01空間售票連結（7月2日起開售）

香港動漫電玩節facebook（連結）