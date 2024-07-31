動漫節2024表演嘉南｜NMB48七年後來港成員大變動｜大阪女團如今有哪些紅人？｜AKB48大阪姐妹團NMB48（現已獨立運作），在星期一（7月29日）派出7位人氣成員來港參加動漫節2024，在舞台上演出了三首正歌。



今次來港的7人小隊，由隊長小嵨花梨帶隊，加上第29張單曲雙C位塩月希依音、坂田心咲，曾主演電影《偶像失格》的山本望叶、還有八期生龍本弥生、九期生板垣心和、芳賀礼，總7人到港，參加了香港動漫電玩節2024，為一個偶像選拔賽擔任表演嘉賓。

日本大阪女團NMB48來港參加ACGHK2024(鍾世傑 攝）

日本大阪女團NMB48來港參加ACGHK2024(鍾世傑 攝）

日本大阪女團NMB48來港參加ACGHK2024(鍾世傑 攝）

日本大阪女團NMB48來港參加ACGHK2024(鍾世傑 攝）

前排左起：、塩月希依音、隊長小嵨花梨、坂田心咲；後排左起板垣心和、山本望叶、芳賀礼、龍本弥生

當日NMB48壓軸出場，唱出她們曾於紅白歌唱大賽也演出過的名曲《365日的紙飛機》！在MC時段當然也有練廣東話講「大家好」冧fans，之後NMB48再唱出來港成員塩月希依音、坂田心咲二人首次擔住C位的新歌《Is this love?》，夏日水著單曲《海岸邊最可愛的女孩！》（日語：ナギイチ）、《我們的發現》（日語：僕らのユリイカ）等3首歌曲，舞蹈可愛又活潑，令場內fans跟觀眾看得非常興奮，齊齊「打call」應援。

之後7位NMB48成口員接受訪問，提到有成員在MC時嘗試用廣東話講感想不過「食螺絲」，小嶋花梨表示廣東話的確不易，但就表示好在香港粉絲日文出色，相信想說的話都已成功傳達給fans們。談到來港最想做的事，就有睇夜景，又好想乘搭小輪過海、食蛋撻等等。

7位NMB48成口員接受香港媒體訪問。（鍾世傑 攝）

隊長小嶋花梨提及，原來一直都有很多香港fans去日本出席NMB活動和演唱會，甚至早排才有港飯參加她本人的25歲生誕公演，令她很開心。提到曾有16位前輩來港演出，在眾多已離隊的成員中，隊長表示最尊敬以搞笑、綜藝節目打出名堂，最近更首度主演驚慌電影《あのコはだぁれ？》的澀谷凪咲，她的路線最能代表NMB風格，會視澀谷前輩為目標。

圖片為7年前NMB48來港演出實況，企正中間的就是澀谷凪咲。（鍾世傑 攝）

NMB48的根據地「NMB48劇場」，位於香港人必去的大阪難波千日前，每天都會舉行最少一場演出。7年前她們派出16人來港於亞博舉行演唱會，當時團中人氣No.1的山本彩、以YouTuber身份殺出一片天的吉田朱里仍然在隊，加上渋谷凪咲、太田夢莉、白間美瑠、矢倉楓子，而經過多年的改潮換代，香港遠征的16位成員已全數離隊。

回帶睇7年前NMB48香港演唱會實況：文章連結

NMB48 7年前派出16人來港於亞博舉行演唱會