動漫節2026｜ACGHK門票獨家優惠+開放日期時間+Cosplayer安排一覽

ACGHK香港動漫節2026門票價錢／日期時間／Cosplay區／同人祭情報綜合懶人包｜ 第27屆香港動漫電玩節（ACGHK 2026）將於7月24日至7月28日舉行！所有門票將於7月2日早上10時開售，今年現場一律不設售票處（旅客全票除外），並推出了針對只想看 Cosplay 與同人展觀眾的「Hall 3 全票」，以及實名制的攝影師與 Cosplayer 證件。以下為大家送上門票購買及進場攻略！



6月27日更新｜大會已公開門票售價，以及Cosplay區Coser、攝影證相關定價；詳請請的下面售價部份。

香港動漫節2026｜獨家門票優惠！不設現場售票

去動漫節最怕就是排長龍買票，今年大家可以省下這一步了！官方已經明言今屆「不設現場售票」，想入場就要透過01空間售票平台、或ACGHK app 預先購買門票。千萬不要去到會展門口才找售票處。現在就上01空間購買ACGHK全票、小童全票，可以用會員積分9折買飛，使用QR Code掃碼入場，方便又快速。

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動漫節2026｜ACGHK門票獨家優惠+開放日期時間+活動情報懶人包

香港動漫節2026｜展覽日期時間地點

日期：2026年 7月24日（五）至7月28日（二）

時間：每日10am - 9pm (7月28日晚上8時閉館)

地點：灣仔香港會議展覽中心一號&三號展廳（灣仔站或會展站）

門票開售日期：7月2日開始

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香港動漫電玩節 ACGHK 2026 活動詳情

所有門票將於7月2日早上10時開售

香港動漫節2026｜各類門票/入場證「售價、渠道及入場安排」一覽表 門票/入場證種類 票價 (港元HKD) 入場時間 指定通道 可進入展館 ACGHK 全票 $50 10:00 AM 起 依排隊指示入場 Hall 1, 3, 5 小童全票（3至11歲、2歲以下免入場費） $25 12:00 PM 起 1B通道（須由18歲或以上成人陪同、上限2位） Hall 1, 3, 5 動漫節快線門票 $150 10:30 AM 起 （直達 1B 通道） Hall 1, 3, 5 旅客全票（即場帶同護照購買） ＄80 12:00 PM 起 （1B 通道） Hall 1, 3, 5 小童旅客全票（即場帶同護照購買） $25 12:00 PM 起 1B通道（須由18歲或以上成人陪同、上限2位） Hall 1, 3, 5 Hall 3 全票 $30 11:00 AM 起 （3C 通道直達） Hall 3, 5 CosParadise 攝影師入場證 $220 11:00 AM 起 （5FG 通道） Hall 3, 5 Cosplayer 登記證 $50 11:00 AM 起 （5FG 通道） Hall 1, 3, 5

第26屆香港動漫電玩節 ACGHK 2026 門票攻點

香港動漫節2026｜一票行勻三展

參觀路線：Hall 1 → Hall 3 → Hall 5 → 離場。每票只限一人使用、進場一次，離場後須再購票入場。親子/長者/傷健人士請往1B通道 (12PM開放)入場。使用1B通道時，每位11歲或以下持票小童最多可由2位持票成年人陪同；每位持票長者或傷健人士可由1位持票成年人陪同。

👉動漫節2026門票｜將於7月2日 01空間開售

ACGHK 全票 $50

小童全票 $25（3-11歲小童）

2歲或以下小童可免費進場



動漫節2026｜CosParadise 收費拍照區今屆如何安排？

今年的 Cosplay 聖地 CosParadise 依舊設於 Hall 5FG。大會今年的分流與路線管理非常嚴格，購票前請務必看清以下攻略：

📸 攝影師注意：名額極少，自由度高

今年「攝影師入場證」售價為 $220，每日僅限量 600 張。雖然價格調升，但福利是可以走專屬的 5FG 通道，並於 11:00 AM 起無限次自由穿梭 Hall 3（同人區）與 Hall 5（Cosplay區），方便攜帶大型器材的攝影師靈活調配時間。

👗 Cosplayer 注意：實名登記，進入 Hall 1 有限制

「Cosplayer 登記證」售價 $50，每日限 4,500 張。同樣於 11:00 AM 起由 5FG 通道 進場，可無限次出入 Hall 3 及 Hall 5。

⚠️ 特別提醒：如果穿着 Cos 裝的您同時想去 Hall 1 逛主要大攤位（如各大參展商、手遊展位），必須等到下午 5:00 後才可以進入 Hall 1，且限制只能進場一次！

💡 普通觀眾省錢妙招：特設 $30「單向參觀 Hall 3 全票」

如果您今年去動漫節完全沒打算逛 Hall 1 的大型商業攤位，也並非 Coser 或專業攝影（不打算買上述兩種證），目標只有 Hall 3 的香港世界同人祭（Wdp）、創天綜合同人祭（CP）、Dig Dig Island 潮流玩具選拔展、創意市集，以及 Hall 5FG 的 CosParadise，今年大會首推 HK$30 的「Hall 3 全票」（每日限量 5,000 張）：

⚠️ 但留意如果沒有「攝影師入場證」，只可以用手機拍攝，不可以使用大型相機。

⚠️進場時間為 11:00 AM，由 3C 通道 直達。

⚠️ 路線限制：此票不可進入 Hall 1，且場館動線必須是「一次 Hall 3 ➔ 一次 Hall 5」的單向路線，出館後不能折返。

ACGHK動漫節2026 - Hall 3 門票攻略

動漫節2026｜甚麼是 Creative Paradise 創天同人祭

買了一張動漫節門票，其實不止看一個展。今年ACGHK繼續大放送，門票已經包含了同場舉行的「Creative Paradise 創天同人祭」。逛完各大玩具電玩廠牌的官方大攤位後，可以直接走過去支持本地同人創作，買些高質素的二創周邊和畫冊，絕對值回票價。

動漫電玩節｜過去現場圖片（鍾世傑 攝）

動漫電玩節｜過去現場圖片（鍾世傑 攝）

動漫節2024年Cosplayer相片集回顧

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👉動漫節2026門票｜將於7月2日 01空間開售

Cosplay愛好者注意｜CosParadise登記安排

入場看各種神級Cosplay是動漫節的靈魂所在。如果你自己也打算悉心打扮入場，就要密切留意大會稍後公布的Cosplayer專屬登記安排。今年Cosplay場館CosParadise將設於會展5樓，場館面積再擴大！CosParadise詳情將於七月公布，記得密切留意 👀

Cosplay愛好者注意｜CosParadise登記安排

動漫節2026｜動漫Cosplay大賽2026

每年都是ACG大舞台重點活動的「動漫Cosplay大賽」，今年繼續分為「單人賽」及「雙人」組別，兩項比賽的初選均以參賽者遞交相片進行甄選，報名截止日為2026年6月26日下午1800，當入圍名單公開後，本文將會更新情報。

動漫節2026｜動漫Cosplay大賽2026

動漫節2026｜動漫Cosplay大賽2026

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動漫節2026｜Hololive 人氣VTuber「ししわた」空降動漫節舞台

今年香港動漫電玩節繼續與「Hololive」合作，將於 2026年7月27日（星期一）下午1:45至2:45，安排角卷綿芽與獅白牡丹的組合「ししわた」在動漫節主舞台與大家見面！

動漫節2026｜Hololive 人氣VTuber「ししわた」空降動漫節舞台

👉動漫節2026門票｜將於7月2日 01空間開售

動漫節2026｜Canvas Project全民偶像選拔賽決賽

喜愛日本Idol文化的你，動漫節中的日系偶像Canvas Project選拔賽，是你必睇的舞台重要演出。今年的初選已經完畢，表現優秀的9隊偶像組合將於動漫節期間在大舞台上進行決賽。

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動漫節2026｜嘉賓名單（不斷更新）

人氣聲優-河西健吾

人氣聲優-梶原岳人

動漫音樂祭嘉賓：財部亮治

動漫節2025嘉賓 伊織萌

動漫節2025嘉賓 梶裕貴

動漫節東雲海｜被身材耽誤的高達模型家、憑實力轉生百萬YouTuber

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動漫節2024嘉賓 東雲海

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動漫節｜NMB48七年後再來港｜隊長：離隊前輩中「她」最具代表性

日本大阪女團NMB48來港參加ACGHK2024(鍾世傑 攝）

👉動漫節2026門票｜將於7月2日 01空間開售

動漫節2026｜兩大原創比賽

動漫節當中有兩個重視原創的活動：「潮巨匠藝術玩具展2026」提拔本地figure設計者與全球創作者交流，而「港漫動力」則支援有志創作的香港漫畫家，兩者都會在動漫節中舉行展出入圍作品、頒發獎項。

提拔本地figure設計者與全球創作者交流的「「潮巨匠藝術玩具展2026」

「港漫動力」則支援有志創作的香港漫畫家

動漫節2026｜惡劣天氣安排

有用連結：

香港動漫電玩節官方網頁（連結）

01空間售票連結（7月2日起開售）

香港動漫電玩節facebook（連結）