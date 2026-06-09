WWDC26蘋果發佈會懶人包｜iOS27 Siri AI進化．香港繁中幾時用到?
蘋果WWDC26開發者大會於美國時間2026年6月8日在加州Apple Park舉行。全場焦點落在秋季推出的iOS 27及全新Siri AI！大家最關心自己手上的舊iPhone能否順利升級，相片重構新功能如何使用，還有香港用家何時能更新？立刻看看這份為你整合的實用精華懶人包！
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iPhone 11用家升級iOS 27效能飆升？
每次出新系統，大家最關心的一定是舊機有沒有份升級。好消息是iOS 27依然支援iPhone 11（但留意不代表可以使用下文介紹的全新Siri AI功能），涵蓋範圍完全不變。這次升級針對系統流暢度做了大幅優化，App啟動時間快了30%，打開相簿載入相片快70%，利用AirDrop傳送檔案給朋友甚至快了80%。即使暫時不換新機，更新系統後都會覺得手機運作爽快很多。
iOS 27全新液態玻璃介面更自由
上代引入的Liquid Glass介面在iOS 27迎來視覺大突破。系統提供全新的調節滑桿，用家可以自由調整背景虛化程度，從全透明到深色磨砂質感都能隨心切換。macOS與iPadOS的工具列設計變得更統一，側邊欄延伸到畫面邊緣，搭配重新設計、注入立體玻璃光澤的應用程式圖示，整體視覺質感更加乾淨俐落。
Siri AI懂得看圖解答兼處理聚餐帳單？
大會最大亮點絕對是加入Google Gemini模型、迎來全面進化的Siri AI。在公眾場合不方便語音操作時，現在可以直接輸入文字要求幫忙，而且新一代Siri AI更聰明，你可以「讒人話」去下達指令、它全都聽得明。最實用的是視覺智能（Visual Intelligence），去餐廳用手機鏡頭對準餐牌，Siri會自動顯示食物營養成份；朋友聚餐時對準單據，它更會精準計算每人需要攤分多少錢，直接連結Apple Cash完成付款，非常切合日常生活需要。
說出你的要求｜系列自定Shortcuts 捷徑
iPhone的Shortcuts（捷徑）功能向來好用，但前期製作還是需要一些寫程式的條理與思維，對一般用家而具是有點難。全新 Shortcuts 同樣因AI加持，能夠直按聽懂你用一般文字寫出來的需求，不用慢慢挑選步驟，系統會自動幫你寫好一整套捷徑。
比如配合GPS，當偵測到你步行出office位置後，就自動放出msg、甚至開始自動播歌。
照片拍攝失誤有救？AI事後重構構圖畫面
網上已有無數免費AI生成圖片玩法，Apple Intelligence 所屬的Image Playground 自然都需要作出重大升級，可更直接的以文字指示AI修改圖片。
相簿新加入的AI修圖工具，任何在拍攝時出現的問題、它都可幫你後期解決，相片app內將可直接使用3種全新AI修圖功能：除了Clean Up（去除） / Extend（智能擴圖），還有超強的全新Reframe功能：
升級版「Clean Up」能無痕抹走背景雜物與路人，而且更聰明可以分析非常複雜的背景。
「Extend」則可以用AI智能擴圖，為不足的背景追加畫面，更能拉直地平線。
最驚喜的是「Spatial Reframing」，利用空間運算模型，即使拍完照都可以事後改變鏡頭角度，AI會自然地填補邊緣缺失的畫面，輕鬆挽救失敗照片。
懶人恩物？Safari自動分頁、自動更新外洩密碼
上網找資料開了幾十個網頁亂七八糟，新版Safari懂得用AI分析內容，將同類網頁自動歸類。等搶演唱會門票可以靠Notify Me功能，它會在背景監察，網頁一有更新就會彈出通知，不用再手動狂按F5。全新的Password結合AI管理你各個網頁的登入密碼，一發現外洩，更可利用AI幫你自動更新。
香港幾時有得玩？收費點計？
新功能這麼吸引，大家一定最關心以下幾點：
一般用家與開發者幾時用到？ 開發者測試版已經在6月8日上線，公開測試版7月推出，一般用家只要等到今年秋季就能免費更新正式版。
繁體中文用家幾時用到？
Siri AI初期只提供英文版，隨後才會陸續加入其他語言支援。
中國香港地區用家幾時用到？
官方特別提到，Siri AI和部分AI新功能因為監管審批問題，初期不會在中國大陸地區提供。以 Apple intelligence 使用地區限制作例子，中國國行機是硬體限定不能用，而香港區原則上可以使用，但如該功能涉及不能在香港使用到第三方AI（如 ChatGPT），香港一樣無法使用。
那究竟全新Siri AI能否助力於Google Gemini 已在香港完全開放，因而更快可以享用，依然要等Apple正式公佈。
AI功能完全免費兼無限使用嗎？
系統升級和絕大部分AI功能都是免費的。不過，部分依賴雲端伺服器運算的高級圖像生成設有每日次數限制，需要訂閱iCloud+ 計劃才能解除限制無限使用。
甚麼級別的Apple主機可以使用Siri AI ？
根據 Apple 最新公佈的規格，運行其最強大「裝置端 AI 模型」（Siri AI）的設備門檻如下：
Mac 主機：M3 晶片或更新 ＋ 12GB 或以上記憶體。
iPad：M4 晶片或更新 ＋ 12GB 或以上記憶體。
iPhone：僅限 iPhone Air 及 iPhone 17 Pro / Pro Max。
⚠️ 注意：舊款（如 M1/M2）或記憶體僅 8GB 的 Mac，將無法支援此最新級別的 AI 功能。