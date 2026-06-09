蘋果WWDC 2026全球開發者大會已在香港時間2026年6月9日凌晨舉行；一如預計，iOS 27及macOS 27系統正式公佈，每次系統升級，舊機去留總成為焦點。今次Apple 強調新系統在新型iPhone上運作更快更爽，甚至盡了一切努力，令到舊機也能在升級後變得更順暢，但是最低硬件要求為iPhone 11／iPhone 11 Pro 系列。想知手上的裝置還能不能撐下去？馬上為大家整理最新情報。



iOS 27升級名單公開！

iPhone SE 2代／3代無法再升級

上次iOS 26淘汰了 iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR三款手機，最低要求為iPhone 11；所以早前網上流傳iOS 27 將不支援iPhone 11 升級，好在Apple 依然舊照這代舊機，不過，iPhone SE（第2代）與iPhone SE（第3代）則無法追上硬件要求，無法更新 iOS 27了。

iPadOS 27 暫未公開升級硬件名單

關於 iPadOS 的部分： 雖然有提到 iPadOS 的效能提升（例如 App 啟動速度加快、外接硬碟傳輸速度提升）以及加入全新的 Siri AI 功能，但整個演講過程中完全沒有列出 iPadOS 27 具體支援哪些 iPad 硬體型號。

iPadOS 27 暫未公開升級硬件名單

全新 macOS Golden Gate，重點升級情報如下：

wwdc26同時發表了全新 macOS Golden Gate

Liquid Glass 介面優化： 視窗圓角更緊湊，並採用統一工具列提升視覺結構；滿版側邊欄回歸彩色圖示以利辨識；App 圖示加入多層玻璃折射，更顯立體清晰。

重構搜尋底層： 重建了 Spotlight、郵件和照片的索引架構，系統更穩定高效，新檔案能「即時」完成索引，搜尋更迅速精準。

Siri AI 深度內嵌： Siri 對話功能直接整合進 Spotlight；支援全系統右鍵選單，可直接圈選多份文件請 Siri 分析並整理成對比表格。

螢幕視覺智慧： 透過專屬鍵盤快捷鍵，可直接框選螢幕上的圖文向 Siri 提問，或一鍵將畫面中的多個行程加入行事曆。