Apple 在 WWDC 2026 公布全新 Siri AI，這次可說是 Siri 推出以來最大幅度的升級。新版 Siri 由新一代 Apple Intelligence 驅動，不再只是回答簡單問題或設定鬧鐘，而是變成一個更懂對話、能理解個人情境、可查看螢幕內容，並協助用戶跨 App 完成任務的 AI 助手。



Siri AI 重新設計 不只是語音助手

Apple 今次形容 Siri AI 是全新一代 Siri，並以更強大的 Apple Intelligence 作為核心。相比以往 Siri 多數只能處理固定指令，新版 Siri AI 可以進行更自然的來回對話，回答內容亦更詳細、更貼近日常需要。

用戶可以向 Siri AI 查詢網上即時資訊，也可以要求它根據手機內的個人資料找出答案。例如朋友曾在訊息中推薦一間餐廳，用戶可以直接問 Siri 找回；又或者要搜尋舊電郵中的酒店確認編號、找出最近旅行與朋友家人的相片，Siri AI 都可以利用個人情境理解功能，在不同 App 之間協助搜尋。

這代表 Siri 不再只是一個「聽指令」的工具，而是開始扮演更接近個人助理的角色，協助用戶在日常生活中更快找到需要的資料。

可理解螢幕內容 直接根據畫面回答

Siri AI 其中一個重要升級，是加入螢幕理解能力。簡單來說，Siri 可以知道用戶螢幕上正在顯示甚麼，並根據畫面內容作出回答或建議。

例如用戶收到朋友邀請參加聚餐的訊息，可以直接問 Siri 應該帶甚麼食物，之後再要求它把食譜加入備忘錄。這種操作不需要用戶逐步複製文字、切換 App 或自行整理資料，Siri AI 可以把畫面內容、個人資料和 App 操作連接起來。

跨 App 操作更強 可寫電郵、執相再分享

Apple 表示，Siri AI 會支援更多系統層面的 App 操作，讓用戶可以跨 App 完成任務。例如由零開始草擬一封電郵、編輯一組相片，再把它們分享出去。這類功能的重點是減少用戶手動操作步驟。以往即使用戶叫 Siri 開某個 App，之後仍要自己完成大部分工作；新版 Siri AI 則希望可以真正協助完成中間流程。

Apple 亦提到，當第三方開發者與 Spotlight 整合後，Siri 的個人情境理解能力亦可延伸至更多第三方 App。這代表未來 Siri AI 的實用程度，不只取決於 Apple 原生 App，也會視乎開發者是否加入支援。

可從 Dynamic Island、Spotlight、右鍵選單啟動

Siri AI 不只限於用「Hey Siri」呼叫。iPhone 用戶除了可以按側邊按鈕啟動，也可以從 Dynamic Island 向下滑動，直接開始一段 Siri AI 對話，並取得較深入的回答。

在 iPad 和 Mac 上，Siri AI 會整合到 Spotlight，用戶可以像搜尋檔案和 App 一樣，直接詢問幾乎任何問題。Mac 用戶亦可透過系統選單，對畫面上的圖片、檔案或文字按下右鍵，再向 Siri 查詢相關內容。

至於 Apple Vision Pro，Siri AI 會結合空間運算，以 3D 視覺化方式出現在用戶空間中。用戶只要望向它並開始說話，便可啟動 Siri。這反映 Apple 想把 Siri AI 變成跨裝置、跨場景的統一助手，而不是只服務 iPhone。

裝置端 AI 模型令語音和聽寫更自然

支援 Apple 最先進裝置端模型的產品，將可獲得更進一步的 Siri AI 功能，包括更具表達力的語音，以及更準確的系統聽寫。

用戶可以調整 Siri 聲音的表達程度和說話速度，令回應方式更貼合個人喜好。聽寫方面，系統會更準確捕捉用戶說話內容，並自動處理大小楷、標點和格式，令口述文字更接近可直接使用的成稿。

對經常用手機或 Mac 打字的人來說，這項功能會相當實用。尤其是回覆電郵、寫訊息、記錄想法或草擬文件時，語音輸入若能更準確、更自然，便可大幅減少手動修改時間。

全新 Siri App 可重溫對話紀錄

Apple 亦為 Siri AI 加入一個全新獨立 Siri App。用戶可以在 App 內重溫過去與 Siri 的對話，亦可以重新開始新對話。

這個 Siri App 會透過 iCloud 私密同步不同 Apple 裝置之間的對話紀錄。換言之，用戶可以在 Mac 上開始與 Siri 討論一件事，之後在 iPhone、iPad、Apple Watch 或 Apple Vision Pro 上繼續同一段對話。

這令 Siri AI 更接近一個長期使用的個人助手，而不是每次都由零開始問答。對需要跟進旅行計劃、工作資料、寫作內容或學習問題的用戶來說，對話歷史同步會令使用體驗更完整。

Tools 更強 可代寫、修改和校對

Siri AI 亦會整合更強大的 Writing Tools，讓用戶幾乎在任何可以輸入文字的地方，都可以請 Siri 協助寫作和修改。

用戶可以直接描述自己想寫甚麼，Siri 便可由零開始生成草稿。如果已經有文字，也可以要求 Siri 按指定方向修改，例如改得更正式、更簡短，或者調整語氣。在 Mail 和 Messages 中，Siri 更可以參考用戶平日與不同對象溝通的方式，模仿相應語氣和格式。例如用戶平時向上司發短句重點，Siri 草擬電郵時也會以相近方式整理內容。

此外，Siri AI 亦可以在系統層面自動校對用戶輸入的文字，包括大部分第三方 App。這對日常寫電郵、訊息、文件或社交平台內容都相當實用。