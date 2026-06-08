蘋果WWDC26開發者大會於美國時間2026年6月8日在加州Apple Park舉行。全場焦點落在秋季推出的iOS 27及全新Siri AI！大家最關心自己手上的舊iPhone能否順利升級，相片重構新功能如何使用，還有香港用家何時能更新？立刻看看這份為你整合的實用精華懶人包！



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WWDC26蘋果發佈會懶人包｜iOS27 Siri AI 超進化．後製改圖極好玩

iPhone 11用家升級iOS 27效能飆升？

每次出新系統，大家最關心的一定是舊機有沒有份升級。好消息是iOS 27依然支援iPhone 11（但留意不代表可以使用下文介紹的全新Siri AI功能），涵蓋範圍完全不變。這次升級針對系統流暢度做了大幅優化，App啟動時間快了30%，打開相簿載入相片快70%，利用AirDrop傳送檔案給朋友甚至快了80%。即使暫時不換新機，更新系統後都會覺得手機運作爽快很多。

iOS27支援升級的最舊機型為iPhone11／11Pro系列。

App啟動速度顯著提升高達30%

載入相片快70%不用再慢慢等，甚至AirPods也快了80%、使用指定型號iPad經USB-C過相也快了5x倍。

iOS 27全新液態玻璃介面更自由

上代引入的Liquid Glass介面在iOS 27迎來視覺大突破。系統提供全新的調節滑桿，用家可以自由調整背景虛化程度，從全透明到深色磨砂質感都能隨心切換。macOS與iPadOS的工具列設計變得更統一，側邊欄延伸到畫面邊緣，搭配重新設計、注入立體玻璃光澤的應用程式圖示，整體視覺質感更加乾淨俐落。

系統提供全新的調節滑桿，用家可以自由調整Liquid Glass介 背景虛化程度

Siri AI懂得看圖解答兼處理聚餐帳單？

大會最大亮點絕對是加入Google Gemini模型、迎來全面進化的Siri AI。在公眾場合不方便語音操作時，現在可以直接輸入文字要求幫忙，而且新一代Siri AI更聰明，你可以「讒人話」去下達指令、它全都聽得明。最實用的是視覺智能（Visual Intelligence），去餐廳用手機鏡頭對準餐牌，Siri會自動顯示食物營養成份；朋友聚餐時對準單據，它更會精準計算每人需要攤分多少錢，直接連結Apple Cash完成付款，非常切合日常生活需要。

導入強大Apple Intelligence，與Apple不同硬件平台系統更深度融合的Siri AI面世。

新一代Siri AI更聰明，你可以「讒人話」去下達指令、它全都聽得明。

各種對話介面都明目一新。

全新Siri支援直接看圖解答問題

SiriAI使用方法更加貼地，鏡頭掃描單據自動幫你攤分帳單

照片拍攝失誤有救？AI事後重構構圖畫面

出外打卡拍照最怕構圖出錯或者有路人亂入。相簿新加入的AI修圖工具正好解決這個煩惱。升級版「Clean Up」能無痕抹走背景雜物；「Extend」則可以向外擴展畫面兼拉直地平線。最驚喜的是「Spatial Reframing」，利用空間運算模型，即使拍完照都可以事後改變鏡頭角度，AI會自然地填補邊緣缺失的畫面，輕鬆挽救失敗照片。

Clean Up功能無痕抹走相片雜物

Extend擴充邊緣兼幫你拉直地平

空間運算事後調整構圖補回畫面

懶人恩物？Safari自動分頁同講一句建捷徑

上網找資料開了幾十個網頁亂七八糟，新版Safari懂得用AI分析內容，將同類網頁自動歸類。等搶演唱會門票可以靠Notify Me功能，它會在背景監察，網頁一有更新就會彈出通知，不用再手動狂按F5。設定Shortcuts（捷徑）也不用慢慢挑選步驟，直接講出你的需求，系統會自動幫你寫好一整套捷徑。

Safari自動分析將網頁分類

Notify Me背景實時監測更新

一句說話自動幫你建立捷徑

香港幾時有得玩？收費點計？

新功能這麼吸引，大家一定最關心以下幾點：

一般用家與開發者幾時用到？ 開發者測試版已經在6月8日上線，公開測試版7月推出，一般用家只要等到今年秋季就能免費更新正式版。

繁體中文用家幾時用到？ Siri AI初期只提供英文版，隨後才會陸續加入其他語言支援。

中國香港地區用家幾時用到？ 官方特別提到，Siri AI和部分AI新功能因為監管審批問題，初期不會在中國地區提供，香港用家可能要再等一等官方後續安排。

AI功能完全免費兼無限使用嗎？ 系統升級和絕大部分AI功能都是免費的。不過，部分依賴雲端伺服器運算的高級圖像生成設有每日次數限制，需要訂閱iCloud+ 計劃才能解除限制無限使用。

新功能相當吸引，到底何時上架？開發者測試版已經在6月8日當天開放，公開測試版於7月推出，一般用家正式版則要等今年秋季。官方表明Siri AI會因應各地區監管要求分批推出，中國地區初期未能提供服務，香港用家可能需要觀望一下實裝情況。收費方面，系統升級及基礎AI完全免費，但涉及大量伺服器運算的進階圖像生成設有每日次數限制，想解除限制無限使用就需要付費訂閱iCloud+ 計劃。

伺服器運算圖像生成有次數限制

SiriAI因應各地監管初期未全面開放

中國地區需要等候監管機構審批