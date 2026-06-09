內地智能手機市場競爭激烈，國產品牌近年積極推出新機，但最新一份單一機型銷量榜顯示，Apple 依然有極強吸引力。據內地媒體引述第三方監測機構的手機零售終端數據，2026 年第 22 周中國智能手機市場單一機型銷量 TOP 30 中，iPhone 17 系列表現相當突出，三款主要型號更包辦前三名。華為則憑暢享 90 Pro Max 及 Mate 80 打入前五，反映內地高端及中高端手機市場，仍然由 Apple 與華為主導。



iPhone 17 系列熱度高企

據快科技報道，iPhone 17 系列在中國市場銷量表現相當搶眼，多款機型長期佔據單品銷量榜前列，熱度一直維持高位。

從今次公布的 2026 年第 22 周中國智能手機市場單一機型銷量 TOP 30 來看，Apple 幾乎完全壟斷榜首位置。排名第一的是 iPhone 17 Pro Max，第二名是 iPhone 17 Pro，第三名則是標準版 iPhone 17。換言之，iPhone 17 系列三款主力機型直接包辦銷量榜前三名，反映即使內地市場有大量國產品牌競爭，Apple 在高端手機市場仍然具備很強號召力。

前五名只得 Apple 與華為

今次榜單另一個明顯特點，是銷量前五名完全由 Apple 和華為兩大品牌包辦，其他國產手機品牌未有任何單一機型打入前五。

在 iPhone 17 Pro Max、iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 之後，第四名是華為暢享 90 Pro Max，第五名則是華為 Mate 80。當中 Mate 80 雖然已經上市一段時間，但仍能保持不錯出貨表現，顯示華為旗艦機在內地市場仍有一定支持度。

這個排名亦反映內地手機市場頭部集中化趨勢相當明顯。對不少消費者來說，購買新機時仍然會優先考慮 Apple 或華為，其餘品牌要在高端或熱門單品銷量上突破，難度明顯不低。

OPPO、榮耀、vivo 打入前十

雖然前五名由 Apple 和華為包辦，但其他國產品牌在前十名仍有位置。資料顯示，第六至第十名分別是 OPPO Reno 16、榮耀 X70、華為 nova 15、vivo Y600 Pro 及 OPPO A6x。

這些機型涵蓋中高端市場及高性價比千元機，與內地手機市場現時消費結構相當吻合。一方面，仍有不少用戶願意購買 iPhone 或華為旗艦；另一方面，價格較親民、功能足夠日常使用的國產手機，亦繼續有龐大需求。

對大部分一般用戶來說，手機未必一定要追求最高規格。續航、拍攝、螢幕、系統流暢度和售價，往往才是決定購買的關鍵。這亦解釋為何 OPPO、榮耀和 vivo 的部分機型仍能打入前十。

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內地手機市場變成 Apple 對華為？

從今次榜單可見，內地手機市場雖然品牌眾多，但最具話題性的仍然是 Apple 與華為。Apple 憑 iPhone 17 系列穩佔前三，華為則以暢享及 Mate 系列守住第四、第五名，形成相當明顯的雙強格局。

對 Apple 來說，iPhone 17 系列能在內地銷量榜排得如此高，代表中國市場對 iPhone 仍有強烈需求。即使近年不少國產手機在快充、強勁螢幕和 AI 功能上積極追趕，iPhone 的品牌吸引力、生態系統和高端定位仍然有效。