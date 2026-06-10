SanDisk Crayola蠟筆型USB-C手指超可愛｜學生影相交project、旅行手機影相backup，USB-C 隨身碟是輕便易用的備份首選。除了讀寫速度外，有沒有考慮過一些外型可愛、別出心裁的特別設計U盤？SanDisk 與知名Crayola繪兒樂Crayola聯乘，推出外型極似蠟筆的USB-C 隨身碟，全系列4種顏色選擇，為日常儲存增添趣味 。



經典蠟筆盒造型 256GB USB-C隨身碟！玩味與實用兼備

一般隨身碟外觀走商務路線，不是黑白就是銀色，難免感到沉悶。這次新登場的 USB-C 隨身碟在外觀上打破傳統，SanDisk特別向擁有超過 120 年歷史的經典品牌 Crayola 致敬 。不只隨身碟本身做成活潑的蠟筆造型，連包裝都還原了標誌性的 Crayola 蠟筆盒，充滿懷舊情懷 。 機身顏色選擇非常豐富，提供紫色（Vivid Violet）、橙色（Mango Tango）、綠色（Electric Lime）以及藍色（Cerulean Blue）4 款選擇。

SanDisk Crayola蠟筆型USB-C手指

售價約：128GB 約 HK$355 至 245GB HK$520

*（產品僅模仿蠟筆外觀、無法作為筆具使用）

SanDisk Crayola蠟筆型USB-C手指（產品僅模仿蠟筆外觀、無法書寫繪畫；圖中玩具僅為裝飾，並不包括於產品內）（鍾世傑 攝）

SanDisk Crayola蠟筆型USB-C手指（鍾世傑 攝）

包裝都很可愛，用來送禮亦一流。（鍾世傑 攝）

小小用後感：

公仔USB手指多數得個樣，但SanDisk Crayola蠟筆型USB-C手指實用性同樣不俗，最高提供 256GB 儲存容量、讀取速度最高可達 300MB/s。可愛設計中亦明顯見到貼地心思，筆身亦非完全圓柱，底部為平面，不必擔心從桌面上「轆」落地；USB-C插頭預留足夠長度，使用厚身保護套時不需拆套可直插入。

USB-C插頭預留足夠長度，使用厚身保護套時不需拆套可直插入。（鍾世傑 攝）

唯一要提提是小心掉失了筆尖型的蓋面。（鍾世傑 攝）

配合專屬的 SanDisk Memory Zone 應用程式，聯乘隨身碟更加送為期 3 個月的 Crayola Create & Play 應用程式和互動思維導圖訂閱服務，在交功課之餘也能激發創意思維。

聯乘隨身碟更加送為期 3 個月的 Crayola Create & Play 應用程式和互動思維導圖訂閱服務

同場睇｜SanDisk Phone Drive USB-C手指｜推出4款粉色系新選擇

SanDisk Phone Drive 亦推出了主打可愛高顏值的色系，當中粉紅及薄荷綠都相當吸引，容量更直接提升至 512GB。

SanDisk Phone Drive USB-C手指（玩具僅為裝飾，不包括於產品內。）（鍾世傑 攝）