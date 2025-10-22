USB設備傳輸速度特別慢？內行人教你找出原因　2個致命錯誤別再犯

USB3.0/3.1/3.2接口，現在已經被統一命名為USB3.2，只是根據接口速度有Gen1、Gen2之分。在PC主板、筆記本等設備上最常見的依然是Type-A接口，但是最低5Gbps起步的帶寬比480Mbps快了10倍還多，因此廣泛應用於各類移動存儲設備（包括隨身碟（USB）、移動硬盤、移動固態硬盤（SSD）等）。



但有些人反饋自己使用USB3.0設備有時候只能達到USB2.0的速度，這是為何呢？

USB3.2接口只跑出了2.0的速度（Photo By: Kaboompics.com@pexels；01製圖）

這主要有兩方面原因：

一是電腦重新安裝操作系統後，沒有安裝主板晶片組的驅動程序，而Windows默認只能驅動USB2.0。

這種情況在Windows 7等較早的操作系統比較常見，設備管理器裏往往能看見好幾個黃色的問號，這時候就需要從主板的官網下載驅動程序來安裝了。如果是Windows 10或者11，由於系統內自帶了大量的驅動程序，這個問題基本就不用操心了。

顯示正確安裝驅動程序後（中關村在線提供）

二是接口的問題和使用手法。

這個我們就要從USB3.2 Type-A接口的構造來說起，它給人的第一印象，往往就是內部的塑料芯是藍色的，但不同主板配備的USB接口顏色往往也不相同，還有黑色、紅色和黃色等，這時候就要看旁邊是不是有SS或者USB3.2 Gen2的標識。

不同主板配備的USB接口顏色往往也不相同，還有黑色、紅色和黃色等，這時候就要看旁邊是不是有SS或者USB3.2 Gen2的標識。（中關村在線提供）

第一眼看上去，USB3.2和USB2.0外觀基本相同，但接口內部構造有差別。USB2.0接口內部的絕緣芯上有4個接觸片。而USB3.2接口除了這四個接觸片，還有額外五個觸點，共9條數據通道。在母座中這五個觸點在接口的外側， 而USB2.0的四根接觸片在內側，例如下面的原理圖。

原理圖，USB2.0的四根接觸片在內側（中關村在線提供）

如果是USB3.2的插頭，結構正好反過來，是四根USB2.0的觸點在外側，5個USB3.2的接觸片是在內側，如下面的拆解圖所示。USB3.2接口雖然容納了更多了數據通道，但需要這九條數據通道都同時連通才可以達到USB3.2的速度。

USB3.2接口雖然容納了更多了數據通道，但需要這九條數據通道都同時連通才可以達到USB3.2的速度。（中關村在線提供）

但這樣的接口結構造成了一個bug，那就是在插入USB3.2設備的時候，USB2.0的觸點最先與接觸，如果插頭沒有插到底自然就只能以USB2.0模式和速率來傳輸數據。另外，如果插入插頭的速度不夠快，會導致USB2.0協議先握手，此時再插到底也沒無濟於事，只能拔了重新插。當然，如果USB3.2的插座、插頭、線纜有斷裂或者接觸不良，同樣也會造成這個問題。

由此可見，USB3.2接口只有USB2.0的速度的原因，無怪乎沒有安裝驅動程序、或者插頭沒有插好，或者插頭、接口、線纜有損壞，逐一排查即可。那麼，你們學會了麼？

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】