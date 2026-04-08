USB接口顏色點樣分？藍色USB 3.0高速插頭　紅色又係咩？一文讀懂

在數碼產品無處不在的香港，不論是辦公室工作還是屋企打機，每日都會接觸到無數的 USB 接口。雖然大家對這款插頭無比熟悉，但你有沒有留意過，原來 USB 接口內部的塑膠片顏色各有不同？從最常見的黑色、白色，到具備功能性意義的藍色、紅色，甚至相對冷門的黃色、紫色和綠色，這些色彩並非為了裝飾，而是代表著不同的傳輸速度與規格 。



從白色到黑色：低速標準

早期的 USB 接口大多採用白色，這通常對應 USB 1.0 或 1.1 標準 。以現代標準來看，白色接口的理論傳輸速率僅為 12Mbps，速度慢到早已被主流市場所淘汰 。

隨後普及的是黑色 USB 接口，這大多對應 USB 2.0 標準，其理論傳輸速率提升至 480Mbps 。雖然黑色接口屬於低速類別，但勝在穩定，因此目前仍廣泛見於桌上電腦的主機板或筆記本電腦上，專門用來連接鍵盤、滑鼠或遊戲手柄等對速度要求不高的周邊設備 。供電方面，黑色接口通常輸出為 5V/0.5A，僅能滿足小型設備的基礎供電需求 。

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藍色與紅色：高速傳輸

當步入高速傳輸時代，藍色成為了 USB 3.0 的標誌性設計，接口旁邊往往會印有「SS」（SuperSpeed）標識 。藍色接口的理論傳輸速率躍升至 5Gbps，非常適合連接外置硬碟或隨身碟等需要處理大量檔案的設備 。其供電輸出提升至 5V/0.9A，能為早期的一些手機或平板電腦提供基本的充電支援 。

隨著技術演進，市場上出現了藍綠色或淺綠色的接口，這對應 USB 3.1 標準，雖然不算十分普及，但其理論傳輸速度最高可達 10Gbps 。有趣的是，自從標準改名為 USB 3.2 Gen 1 後，不少廠商依然選擇沿用藍色接口來代表這款高速標準 。這類接口部分還支援 USB PD 快充協議，充電功率可達 60W 以上，甚至能為輕薄筆記本供電 。

至於紅色 USB 接口，通常代表更高規格的 USB 3.2 Gen 2 標準，傳輸速率高達 20Gbps 。這類接口常見於現代主流的移動固態硬碟（PSSD），能提供極速的讀寫體驗 。除了速度驚人，紅色接口通常支援 USB PD 快充，甚至具備在電腦關機狀態下依然保持充電的功能 。

黃色與紫色：功能特殊的「充電特區」

除了數據傳輸速度，部分接口顏色與供電特性息息相關。黃色 USB 接口的核心特性在於「關機充電」，常見於Notebook或螢幕上 。黃色接口雖然基於 USB 2.0 或 3.0 標準，但供電設計較為特殊，即使在裝置處於關機或休眠狀態下，仍能保持 5V/2A 左右的輸出，方便用家為手機或藍牙耳機補充電力，接口旁邊通常會有充電符號作為識別 。