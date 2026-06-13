世界盃直播2026｜香港睇直播平台+完整104場時間表｜手機都睇到

世界盃直播2026｜香港睇直播方法 全部104場賽程時間表 手機都睇到｜2026 世界盃正式開鑼，今屆賽事由加拿大、墨西哥及美國合辦，亦是世界盃史上首次擴軍至 48 隊，總賽事增至 104 場。對香港球迷來說，今屆最大重點除了賽程橫跨凌晨、早上及中午時段，直播平台安排亦相當重要。香港觀眾若想睇齊全部 104 場賽事，需要透過 Now TV 世界盃賽事通行證收看；若只想睇焦點賽事，ViuTV 99 台亦會免費直播 25 場，包括揭幕戰、準決賽、季軍戰及決賽。換言之，無論在家用電視睇，還是用手機、平板、電腦追波，都有方法收看。



世界盃2026｜賽程時間表

今屆世界盃有48 隊、104 場、賽期超過一個月

2026 世界盃是歷來規模最大的一屆，由過往 32 隊擴展至 48 隊參賽。賽制方面，48 隊分成 12 組，每組 4 隊，分組賽共有 72 場。每組首兩名直接晉級，加上成績最好的 8 支第三名球隊，組成 32 強淘汰賽。

香港時間由 6 月 12 日凌晨開始，直至 7 月 20 日凌晨決賽結束，球迷要連續超過一個月追波。今屆不少比賽安排在香港凌晨、清晨及早上時段，部分賽事更會在中午開波，對香港球迷來說，既有「通頂波」，亦有部分較舒服的黃金時段比賽。

想睇齊 104 場要用 Now TV

今屆世界盃香港直播權已由 Now TV 及 ViuTV 取得。Now TV 會直播全部 104 場賽事，並提供高清及 4K 畫質。對於想由分組賽睇到決賽、不想錯過任何一場比賽的球迷，Now TV 世界盃賽事通行證會是最完整選擇。

Now TV 賽事通行證可透過 Now TV 服務收看，賽事會在 Now TV 616、617、618 及／或 619 頻道播放，並設有精選賽事重溫。通行證可經 Now TV App 或 Now TV 網站使用，觀眾需要 Now ID；換言之，即使不在電視機前，只要身處香港並符合相關使用條款，亦可用手機、平板或電腦追看賽事。

ViuTV 免費播 25 場

如果不是每場都要追，ViuTV 99 台會免費直播 25 場精選賽事，當中包括揭幕戰、部分分組賽、32 強、16 強、半準決賽、兩場準決賽、季軍戰及決賽。對一般觀眾來說，如果只想睇主辦國揭幕戰、強隊焦點戰及淘汰賽尾段，免費場次已足夠感受世界盃氣氛。

手機都睇到？

Now TV 通行證支援透過 Now TV App 及網頁收看，適合用手機、平板或電腦睇直播。對於要返工、出街或通勤期間追賽事的球迷，手機直播會是最實用做法。ViuTV 方面，免費直播賽事亦會在 ViuTV 99 台及網絡平台播放。

世界盃 2026 全部 104 場香港時間表