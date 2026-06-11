iOS 27鎖定畫面5大新功能！智能延伸桌布　微型時鐘釋放視覺空間

iOS 27鎖定畫面5大新功能！在6月8日舉辦的WWDC 2026上，蘋果（Apple）正式發佈了iOS 27。雖然全場焦點都在深度整合的全新AI Siri上，但鎖定畫面介面其實也悄悄迎來了5項非常實用的功能升級與細節重構，給用家們帶來更多便利。



iOS 27為鎖定畫面帶來5大新功能。（9to5Mac）

在剛圓滿落幕的蘋果WWDC 2026大會上，全新一代作業系統iOS 27正式亮相。雖然全場的鎂光燈焦點大多集中在深度整合的「Siri AI」大型模型上，但對於廣大iPhone用家來說，每日互動次數最多的鎖定畫面其實也悄悄迎來升級。這一次，蘋果給用家更強大的個性化自訂與視覺重構工具，以下為各位用家整理iOS 27鎖定畫面的5大新功能：

【1】桌布智能延伸

利用生成式AI自動補全桌布邊緣。過去當用家挑選到一張構圖太緊湊、比例與iPhone螢幕不符的相片時，放大調整又會露出白邊或被迫裁切掉重要畫面。在Apple Intelligence技術支援下，iOS 27能自動分析現有圖像，並精準生成與原圖風格、光影、細節匹配的背景邊緣，讓相片自然鋪滿整個螢幕。

生成與原圖風格、光影、細節匹配的背景邊緣，讓相片自然鋪滿整個螢幕。（快科技）

【2】緊湊型微型時鐘

時鐘可縮小並移入頂部小工具欄，釋放精美桌布。如果精心挑選的人像或風景桌布總是踩到被巨大時鐘擋住的「地雷」，這個功能將是有此痛點用家的救星。在自訂鎖定畫面的「字體與顏色」面板中，現在多了一個全新圖示能讓鎖定畫面回歸純粹與乾淨。

iOS 27可讓用家最小化鎖定螢幕時鐘，從而使桌布不受遮擋。（9to5Mac）

【3】AI文字生成鎖定畫面桌布

Image Playground功能深度融入鎖定畫面自訂。蘋果進一步擴展其創意畫布的功能生態，用家現在可以直接在鎖定畫面設定中輸入文字描述（Prompt），由系統內建的AI即時生成專屬自訂桌布，無論是插畫、寫實還是抽象風格，都能自由調整。

用家可以生成個性化桌布。（快科技）

【4】Liquid Glass透明度自由調節

全新「流體玻璃」全域調節滑桿。iOS 27在蘋果官方系統設定的外觀面板中，新增了專屬的Liquid Glass透明度滑桿，會直接影響鎖定畫面時鐘、小工具框、通知中心及底層功能按鍵的通透度。用家可以調至全透明以最大化展示背景，亦能增加不透明度來提升文字的可讀性。

用家可以調至全透明以最大化展示背景，亦能增加不透明度來提升文字的可讀性。（快科技）

【5】全新Siri鎖定畫面互動介面

與動態島（Dynamic Island）全景連動，減少視覺干擾。配合全面轉型的「Siri AI」，鎖定畫面的喚醒動畫亦迎來了全面重構。以往喚醒Siri時螢幕四周閃爍的彩虹光效，現在濃縮為一個在動態島內部展開與律動的能量球，所有AI回覆與互動卡片將緊湊地環繞在動態島周圍呈現，不再遮擋鎖定畫面。

Siri入住動態島，不再遮擋鎖定畫面。（YouTube）

根據Apple Newsroom的官方公告，iOS 27的首個開發者預覽版（Developer Beta）現已推出，公開測試版（Public Beta）預計於7月上線，正式版則會在今年秋季隨全新iPhone系列一同登場。值得注意的是，涉及Apple Intelligence的功能（如智能延伸、AI桌布生成）需iPhone 15 Pro系列、iPhone 16系列及後續機型支援。