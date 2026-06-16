端午節金多寶／六合彩將於星期四晚（18日）攪珠，頭獎高達8000萬！想提高中獎機率？馬會最新公開近5次端午金多寶熱門號碼，配合網上高人提出的$40成本「3膽4腳」不敗投注策略，來看看是否能發個「端午財」。順帶一提，原來蟬聯32年的中環史丹利街「最強投注站」已易主，即看最新最旺投注點及買法攻略！



8000萬六合彩端午金多寶｜馬會揭最熱號碼．AI計出最強膽拖投注法

溫馨提示：切勿沉迷賭博

六合彩的本質是一場隨機概率遊戲，每一次攪珠結果都是獨立且無法預知的。以下利用數學統計、玄學推算去作出投注建議，只是增加這場遊戲增添娛樂性與話題性，請務必理性投注、量力而為，祝大家好運！

馬會公開情報：近5次端午金多寶最熱號碼有哪些？

買六合彩當然要看數據，馬會早前公布了近5次端午金多寶的強勢號碼：

馬會公開情報近5次端午金多寶最熱號碼 近5次端午金多寶「幸運號碼」 攪出次數 16、24 各3次 13、26、30、42、44 各2次

必勝？不敗！怎樣用「3膽4腳」以小博大？

雖然馬會同時再分享資訊，表示今年六合彩頭獎得主，不少人都是靠「複式投注」而得獎，但有時太貪心，買8個字、9個字，但當中亦有「全部膽」也不中的風險，雖然中到一、兩條4個字，但也不夠回本。有高人在網上的討論區，發表了「3膽4腳」買法才是最明知之選：

香港賽馬會網頁截圖

簡單來說，就是選定3個心水號碼作「膽」（每注固定出現），再選4個號碼作「腳」（輪流配搭）。這個玩法會自動組合成4注單式，每注10元計算，總共只需40元（買半注則為20元），只要3個「膽」全中就已經穩奪基本獎項，是非常受歡迎的低成本策略。

兩大熱門號碼投注策略大拆解

記者以Google Gemini 配合馬會熱門號碼結合「3膽4腳」，設定了以下2種投注建議：

第一投注策略：「絕對熱門流」

直接把開出3次的16和24做膽，再加入走勢相近、同屬2字頭的雙數26。腳位就包攬剩下的次熱門雙數。

端午金多寶第一投注策略：「絕對熱門流」 第1注 6、16、24、26、30、42 第2注 6、16、24、26、30、44 第3注 6、16、24、26、42、44 第4注 16、24、26、30、42、44

第二投注策略：「陰陽平衡流」

歷年熱門號碼幾乎全是雙數，大家可以保留16和24作膽，大膽加入唯一單數熱門13，預防今期開獎單雙失衡。腳位只需從剩餘的雙數熱門中揀選4個即可。

端午金多寶第二投注策略：「陰陽平衡流」 第1注 6、13、16、24、26、30 第2注 6、13、16、24、26、42 第3注 6、13、16、24、30、42 第4注 13、16、24、26、30、42

最旺投注站已易位？

買巨額金多寶很多人會特意去旺門投注站沾運氣，大家記得更新資訊！馬會在2026年3月底公布了最新的「最幸運投注處」名單。雄霸榜首長達32年的中環士丹利街投注處正式交出皇座。截至2026年1月30日，屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，成功反超前中環的47次，成為目前全港最旺幸運地。

香港賽馬會網頁截圖