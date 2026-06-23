WhatsApp將推出文字訊息閱後即焚功能　支援防截圖、防轉發功能

WhatsApp正為 iOS 開發一項全新私隱功能—「閱後即焚」文字訊息。據 WABetaInfo 最新報道，這項功能目前仍在內部開發階段，不只限圖片，將支援文字訊息也能閱後即焚。同時，將推出防截圖﹑複製對話﹑轉發的功能，加強用家發出來的訊息的私隱度。



唔止相片 文字訊息都可以「睇完即消失」

其實WhatsApp早已支援「閱後即焚」功能，但過去只限於圖片、影片及語音訊息。如今，WhatsApp正著手將這功能直接擴展至純文字訊息，讓用家可以更直接、更自然地分享一次性的私密內容。

點樣使用？長按「傳送」掣即可

根據 WABetaInfo 的報道，操作方式十分簡單直覺。用家在輸入文字後，只需長按傳送按鈕，畫面便會彈出下拉式選單，當中包含「以閱後即焚方式傳送」的選項。對方收到訊息並開啟後，內容隨即永久消失，再也無法重新查閱。

這項功能同時適用於私人對話及群組聊天，對已習慣使用閱後即焚媒體功能的用家來說，操作上不會有太大陌生感。不過，由於廣播頻道（Channels）的性質與私訊截然不同，這功能暫時不會在頻道中推出。

防截圖、防轉發

除了訊息閱後即消失之外，WhatsApp 亦將加入多重私隱保護。收訊方將無法複製、轉發或分享該訊息，同時 WhatsApp 亦會封鎖截圖及螢幕錄影，務求令訊息內容無從留存。

當然，若有人以另一部手機拍攝螢幕，WhatsApp在技術上確實難以完全阻止。事實上，WhatsApp現時已具備端對端加密、限時訊息自動刪除等私隱功能，今次新增的閱後即焚文字訊息，進一步完善了整個私隱保護體系。

現有「限時訊息」有何不同？

或許有人會問，WhatsApp 早已有「限時訊息」功能，兩者有何分別？現有的限時訊息功能是針對整個對話，設定後聊天室內所有訊息都會在24小時、7日或90日後自動刪除，屬於全面清除的概念。

而新的閱後即焚文字功能則截然不同—用家可以按需要，對個別訊息作出選擇，靈活度更高，更適合分享某些只需對方看一次的敏感內容。

幾時推出？

根據目前的報道，這功能仍屬暫時傳聞，尚未正式向任何測試人員開放，WhatsApp 官方亦未公布具體推出時間。按照慣例，新功能通常會先向測試版（Beta）用家開放，確認穩定後才正式推送至所有用家。更多詳情有待 WhatsApp 官方進一步公布。