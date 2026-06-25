字節推Seedance 2.5 AI影片大突破！直出30秒4K短片　聯乘周星馳

字節推Seedance 2.5 AI影片大突破！直出30秒4K短片，更聯乘周星馳｜字節跳動（ByteDance）旗下雲服務平台火山引擎，於昨日（6月23日）舉辦的Force原動力大會上，正式公開了全新AI影片大模型「Seedance 2.5」。這次升級不單打破過去AI片長的限制，更首度拉攏「星爺」周星馳合作推出合規版權範本。



全新的Seedance2.5實現了單段原生30秒影片直出。（volcengine）

打破「分段拼接」，原生直出30秒4K短片

以往的AI生成模型（包括舊版Seedance 2.0）通常只能單次生成10至15秒片段。若創作者想製作一段有完整情節的短片，必須將多段AI影片進行後期剪接，但這往往會導致「角色走樣（視覺漂移）」、光影不一致或鏡頭邏輯崩壞等問題。

全新的Seedance 2.5實現了單段原生30秒影片直出，中途不經任何拼接步驟。這意味著鏡頭運動的節奏、角色的物理狀態和場景空間，都能在整整30秒內保持完美的一致性，足以一次過應付完整的廣告、短劇橋段或產品展示。同時，官方亦宣佈既有的Seedance 2.0將同步升級，原生支援4K廣播級解像度輸出。

Seedance2.0將同步升級，原生支援4K廣播級解像度輸出。（volcengine）

最強「導演工具箱」：50個全模態素材混合輸入

除了片長翻倍，Seedance 2.5在創作靈活度上也迎來提升，核心功能包括：

【1】50個素材聯合輸入：參考素材上限由12個瘋狂提升至50個，同時支援文字、圖片、音訊及影片混合輸入。品牌方可以將客戶的品牌手冊、產品3D模型、代言人照片及配樂Demo同時餵給AI，一鍵生成符合品牌調性的30秒廣告。

【2】可控局部編輯：可在完全不改變原有影片動作、機位和燈光情況下，單獨替換畫面中的某個主題或物件，讓AI影片真正融入後期製作的工作流程。

【3】支援3D白模輸入：創作者可直接匯入3D建模軟件產出的粗糙模型（白模），讓Seedance2.5在此基礎上自動生成具備真實光影和材質的影片。

Seedance2.5在創作靈活度上也迎來巨大提升。（volcengine）

聯乘周星馳推「正版二創」侵權風險變平台分潤

今年3月，Seedance 2.0曾因涉嫌侵犯荷里活多間製片廠的版權，一度在全球被緊急叫停，當時字節跳動只能採取「封禁真人面部生成」等消極防守策略。

來到Seedance 2.5，字節跳動展示了全新商業解法，直接找版權方談授權。首波合作對象正是香港電影巨星周星馳。官方將星爺旗下多部經典電影風格製成標準化範本，內置於「剪映」（海外版為CapCut）、「即夢」及「豆包」等平台。

普通用家不需要理解複雜的版權機制，只需點選範本即可合法對星爺的經典場面進行二創。這種「正版版權×AI生成工具」的組合，成功將侵權風險轉化為平台與版權方的分潤機制。

阿里字節貼身肉搏 真人短劇步入寒冬？

就在Seedance 2.5亮相前的24小時，阿里巴巴才剛推出「HappyHorse 1.1」影片模型，反映內地科技巨頭在AI影片賽道的競爭已進入貼身肉搏階段。現在比拼的不單是技術，更是生態圈的整合與版權合規能力。

同時，AI影片技術正實質衝擊影視產業。自今年年初AI影片爆發以來，內地大部分網絡短劇已轉由AI直接生成，製作成本與週期大幅萎縮，導致大量真人短劇劇組及演員面臨無戲可拍的困境。

阿里巴巴剛推出的「HappyHorse 1.1」影片模型。（happy-horse）

火山引擎總裁譚待在會後接受訪問時直言：「影視、短劇只是AI影片的小場景，Seedance的終極野心，其實是構建世界模型（World Model）的基礎技術路徑。」大會同場亦發表了實力宣稱對標Claude Opus 4.6的Seed 2.1 Pro語言模型（支援觀看2小時影片並進行剪輯），以及Seeddream 5.0圖像模型。隨著AI應用加速滲透，官方指旗下「豆包大模型」的日均Token用量目前已突破180萬億個，對比去年暴增1500倍。

「豆包大模型」的日均Token用量目前已突破180萬億個，對比去年暴增1500倍。（volcengine）

新模型目前已進入企業內測最後階段，預計將於 2026年7月初正式對外開放。