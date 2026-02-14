剪映接入字節AI影片模型Seedance 2.0 網民驚稱：效果媲美荷里活
撰文：快科技
出版：更新：
日前，字節跳動旗下新一代影片生成大模型Seedance 2.0正式發布。
隨後，剪映宣佈已接入Seedance 2.0，用家將剪映App更新至18.8.0版本後，在主頁選擇AI影片生成功能即可體驗。
+1
剪映表示，農曆新年積分限時免費，目前暫不支援真人人臉生成。
據剪映介紹，接入Seedance 2.0後，用家可透過一句說話生成有對白、有劇情的具網絡感影片，還支援指定角色隨時出鏡。
在影片編輯上，支援元素增加、刪除，官方稱讓P片像P圖一樣簡單。
據了解，Seedance 2.0被部分用家譽為「地表最強的影片生成工具」，也有海外網民評價其效果媲美荷里活大片。
全球首富馬斯克（Elon Musk）也在社交平台X轉發評論Seedance 2.0相關內容，並表示模型發展速度太快（It's happening fast）。
不過，面對外界的高度關注，字節跳動保持相對克制。
字節跳動表示，模型在細節穩定性、多人口型吻合度、多主體一致性、文字還原精度和複雜編輯效果等方面仍有優化空間。
字節跳動坦言，Seedance 2.0還遠不完美，生成結果仍存在諸多瑕疵，後續將持續優化。
延伸閲讀：馬斯克xAI年燒608億！Grok 5即將登場 這場豪賭終極目標竟是它？（點擊連結看全文）
+3
Elon Musk預測AI將影響人類就業 未來「黃金職業」竟都與這有關Elon Musk預測5年後傳統手機與App將消失 以AI為核心設備變這樣Seedance 2.0 AI 香港免費試玩方法｜影片難分真假小心惹私隱爭議AI影片模型Seedance 2.0登陸豆包！物理效果極真 1類人可免費用跟AI說謝謝會浪費算力？向4國產大模型詢問 實測結果都這樣說
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】