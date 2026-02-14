剪映接入字節AI影片模型Seedance 2.0　網民驚稱：效果媲美荷里活

日前，字節跳動旗下新一代影片生成大模型Seedance 2.0正式發布。



隨後，剪映宣佈已接入Seedance 2.0，用家將剪映App更新至18.8.0版本後，在主頁選擇AI影片生成功能即可體驗。

剪映表示，農曆新年積分限時免費，目前暫不支援真人人臉生成。

據剪映介紹，接入Seedance 2.0後，用家可透過一句說話生成有對白、有劇情的具網絡感影片，還支援指定角色隨時出鏡。

在影片編輯上，支援元素增加、刪除，官方稱讓P片像P圖一樣簡單。

據了解，Seedance 2.0被部分用家譽為「地表最強的影片生成工具」，也有海外網民評價其效果媲美荷里活大片。

全球首富馬斯克（Elon Musk）也在社交平台X轉發評論Seedance 2.0相關內容，並表示模型發展速度太快（It's happening fast）。

Elon Musk也回應AI影片模型發展得很快。（Elon Musk）

不過，面對外界的高度關注，字節跳動保持相對克制。

字節跳動表示，模型在細節穩定性、多人口型吻合度、多主體一致性、文字還原精度和複雜編輯效果等方面仍有優化空間。

字節跳動坦言，Seedance 2.0還遠不完美，生成結果仍存在諸多瑕疵，後續將持續優化。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】