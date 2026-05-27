Google聯動剪映CapCut！Gemini化身剪片大師　對話即可完成剪片

Google聯動CapCut | 最近，Google宣佈與CapCut展開深度合作，將旗下最強的Gemini AI以及雲端生態圈與CapCut全面打通！用家不需要懂得高深的剪輯技巧、不用研究複雜的時間軸，只要學會「如何跟AI聊天」，就能源源不絕地產出高品質的短片。



CapCut宣佈與Google合作，Gemini將化身「AI剪片大師」（Facebook@CapCut）

1. Gemini變身「AI剪片大師」

打破傳統繁瑣工作流，以前想拍一條AI短片，用家要先在Gemini寫劇本、生成AI圖片，逐一下載後再打開CapCut匯入、剪輯。

現在，用家只需要在Gemini的聊天框輸入Prompt（提示詞），例如：「幫我用這段文字生成一條旅行短片」，Gemini就會直接調用CapCut的後台工具幫用家修圖、排版、剪輯，真正實現「生成、剪輯、出片」一氣呵成。甚至用家可以直接用嘴說，比如：用家可以直接對Gemini說「幫我把這條旅行短片的開頭加上一個濾鏡」，AI就會自動幫用家完成。

這次的聯動幫用家們不用再面對複雜影片剪輯介面，也不用理會甚麼時間軸、音軌和密密麻麻的功能選單。

2. Google Drive深度整合，右鍵直開免下載

以後在Google Drive（雲端硬碟）看到想用的影片素材，不用再下載到電腦。只需點擊右鍵、選擇「使用CapCut開啟」，網頁就會自動跳轉到CapCut編輯器。

在CapCut的工作面板中，亦能一鍵連結Google Drive，直接拉取雲端硬碟內的素材，大幅節省傳輸時間與本地電腦空間。

3. Google Photos一鍵匯出，生活碎片變爆紅短片

當用家在Google Photos看到去年的旅行相片，或系統自動幫用家整理的「回憶影片」，用家可以一鍵直接導出至CapCut。

進入CapCut後，能即時套用熱門特效、智能去背、復古濾鏡或社群爆紅音樂，原本平淡的生活紀錄，幾秒鐘就能升級成高質感的影片。

各位用家，準備好體驗「AI剪片」的時代了嗎？

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