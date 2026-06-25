不少iPhone用家一直深信iOS系統不會中毒，若你發現手機出現倒水式異常耗電、靜置時無故發燙，可以已不小心被植入木馬程式。以下揭示手機中毒的6大徵兆，並提供7招強制清毒自救方案，活用iOS內置的安全檢查功能，保護 iPhone 內的重要資料。



iOS系統會或中病毒

長期以來，不少 iPhone 用家堅信 iOS 系統採用了嚴格的沙盒機制，讓每個應用程式都在完全獨立的封閉環境中運行，有效阻止了傳統病毒像電腦病毒般大規模跨程式擴散。因此，iOS確實具備極佳的先天抗毒能力。

然而，這並不代表系統擁有百分之百的免疫力。隨著科技進步，黑客已經找到了繞過沙盒防線的方法。他們會利用幾種非傳統途徑來威脅iOS安全。其一是通過釣魚網站誘騙用戶下載惡意描述檔，直接取得手機的底層網絡代理權限。其二是利用零日漏洞—即系統未修補的安全漏洞進行入侵。

中毒6大死穴徵兆 你的iPhone是否已淪陷？

若你的iPhone出現以下任何一種情況，應立即提高警覺，因為這些都可能是中毒的信號。

頻繁出現不明廣告與彈窗

開啟 Safari 瀏覽器時突然跳轉至陌生網站，或者屏幕上不斷彈出你從未見過的廣告，這是最常見的中毒症狀之一。特別要注意的是，有些釣魚訊息會冒充警告系統，顯示「你的iPhone已中毒」的提示，試圖誘騙用戶點擊並安裝虛假的「清毒程式」。遇到這類提示，切勿相信，因為這通常就是詐騙本身。

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手機效能急劇下降

正常使用中，你的iPhone應該保持流暢的運行速度。但若手機突然變得極其遲鈍，應用程式頻繁閃退或無故當機，甚至打開某些App時需要等待很久，這極可能表示系統已被惡意程式暗中佔用資源。

桌面出現陌生應用程式

檢查你的主屏幕和App資料庫，若發現了從未下載過的應用程式，這是一個重大警訊。裝置遭入侵的可能性很高，黑客可能已經在你不知情的情況下，為手機植入了監控程式。

流動數據用量異常激增

惡意程式通常會在背景默默回傳你的個人資料。若你發現每月的流動數據用量遠超平時，應該立即檢查。方法很簡單，進入「設定」>「流動網絡」，查看詳細的數據使用情況，看看哪些App在消耗異常多的流量。

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異常耗電與無故發熱

這是最明顯的中毒信號之一。在沒有運行任何高負載程式的情況下，手機卻明顯發燙，電量消耗速度快得驚人，這通常表示背景有惡意程式在拼命運算或傳輸數據。許多用家稱之為「倒水式耗電」—電量像漏水般急速下降。

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系統行為異常

原本穩定運行的應用程式開始不斷閃退，或者系統出現莫名其妙的延遲和卡頓，這提示系統核心可能已受到干擾。當多個症狀同時出現時，中毒的可能性就相當高了。

7招強制清毒

一旦懷疑iPhone已中毒，不必慌張。以下是7種自救清毒方法，由淺入深，可以逐一嘗試。

方法一：檢查已安裝的應用程式及描述檔

首先，進入「設定」，逐一檢查「App Store」中已購買的應用程式列表，看看是否有陌生軟件。同時，檢查「設定」>「一般」>「描述檔及裝置管理」，刪除任何你未認可的可疑描述檔。惡意描述檔往往就藏在這裡，是黑客取得代理權限的工具。

方法二：清除Safari瀏覽數據

打開「設定」>「Safari」，選擇「清除歷史記錄和網站資料」，並勾選「所有網站資料」。這能清除可能被注入的惡意腳本和追蹤代碼。

方法三：強制重新啟動裝置

長按電源鍵和音量鍵，出現關機滑桿後，完全關閉裝置。稍後再開機。這個簡單的動作能清除暫存在RAM中的某些臨時惡意程式。

方法四：更新至最新iOS版本

進入「設定」>「一般」>「軟件更新」，安裝最新的iOS版本。蘋果不斷發佈的安全補丁能修補已知漏洞，堵住黑客的進入途徑。

方法五：檢查iCloud帳户安全

進入「設定」>「[你的名字]」>「密碼和安全」，確認登入活動是否有可疑之處。如有發現異常登入，應立即改密碼，並啟用雙重驗證。

方法六：重置網絡設置

若懷疑網絡連接被惡意程式監控，可進入「設定」>「一般」>「轉移或重置」>「重置」>「重置網絡設置」。這會清除所有已配對的Wi-Fi和藍牙裝置，但能有效切斷某些背景連接。

方法七：最終手段—恢復出廠設定

如果上述方法都無法解決問題，唯一的終極方案就是恢復出廠設定。進入「設定」>「一般」>「轉移或重置」>「重置」>「清除所有內容和設定」。注意，這會完全擦除裝置中的所有數據，所以事先必須備份重要檔案。恢復後，iPhone會回到全新狀態，所有潛藏的惡意程式也將隨之消失。

iPhone慳電指南 延長電池壽命

若排除了中毒的可能，但手機仍然耗電快速，以下幾個慳電方法能幫助你改善情況。首先，進入「設定」>「電池」，檢查哪些應用程式在背景消耗最多電量，關閉不必要應用的背景應用程式刷新功能。其次，降低屏幕亮度或啟用自動亮度調節，因為屏幕通常是耗電大戶。第三，關閉不必要的定位服務，尤其是對於那些不需要實時位置的應用程式。第四，考慮啟用低電量模式，這能顯著延長電池續航時間。最後，定期更新iOS系統和應用程式，因為新版本往往包含效能優化和省電改進。