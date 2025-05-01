長輩手機廣告瘋狂彈？4圖案App別亂下載 三招防中毒解決彈窗困擾
撰文：中天新聞網
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家中長輩 手機一直響不停、一直有廣告怎麼辦？電信行發文提醒，看到「垃圾過多」、「 手機空間不足」之類的廣告千萬別按，恐怕會害手機中毒！此外，如果看到「火箭」、「掃把」、「垃圾桶」、「盾牌」圖案應用程式也千萬不要下載。
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遠傳內壢中華直營門市透過臉書粉專發文表示，家裡長輩使用手機要注意，看到「垃圾過多」、「要不要還原舊照片」、「手機空間不足」拜託請他們不要按，因為這些都是廣告。
另外，如果有廣告是「火箭」、「掃把」、「垃圾桶」、「盾牌」圖案應用程式也千萬不要點，因為按下去沒完沒了，最壞情況是要恢復原廠設定才會解決。
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至於手機一直跳廣告，該如何處理？第一，移除有問題的應用程式、第二，保護裝置不受有問題的應用程式干擾、第三，停止接收特定網站傳送的通知。
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