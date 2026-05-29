消委會24款網絡安全軟件評比｜免費有好嘢　成功攔截網絡釣魚攻擊

消委會24款網絡安全軟件評比2026｜網上釣魚、勒索程式、惡意下載連結愈來愈常見，不少人都會考慮為電腦安裝網絡安全軟件。不過，防毒軟件是否一定要付費才安全？消委會2026年最新測試 24 款適用於 Windows 及 macOS 的網絡安全軟件，發現多款樣本在惡意程式偵測、網絡釣魚攔截及檔案掃描方面表現理想，部分免費軟件亦有不錯成績。



網絡安全軟件點樣保護電腦？

網絡安全軟件一般會在電腦後台持續運作，實時監察網絡活動和儲存裝置內的可疑程式。一旦偵測到惡意程式，軟件會嘗試阻止它入侵系統、破壞檔案，或進行未經授權的操作。

除了即時防護，用戶亦可手動掃描硬碟、USB 手指或其他儲存裝置，檢查當中是否有受感染檔案。若發現問題，軟件通常會把檔案隔離或刪除，避免繼續影響系統。不過，全面掃描一般需要較長時間，亦可能影響電腦運作速度。因此，較適合在電腦閒置時進行，或在懷疑電腦中毒、下載過可疑檔案後使用。

消委會測試 24 款 Windows 及 macOS 軟件

今次測試由國際消費者研究及試驗組織 ICRT 統籌。測試軟件共有 24 款，當中 16 款適用於 Windows 作業系統，包括 11 款收費軟件、4 款免費供個人用戶使用的軟件，以及 1 款 Windows 內置防護功能。另有 8 款樣本適用於 macOS，其中 5 款為收費軟件，3 款可供個人用戶免費使用。

測試時，電腦安裝各款網絡安全軟件後，會先關閉 Windows 內置防護功能，只有測試 Windows 內置樣本時例外。這樣做是為了確保整個測試過程由該款樣本獨立負責防護，從而較準確比較實際表現。

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多款成功攔截惡意程式

在惡意程式防護效能測試中，實驗室模擬一般 Windows 用戶日常使用情境，例如瀏覽網頁和從網站下載軟件，測試電腦會否因此感染惡意程式。

實驗室使用 200 個從網上下載的惡意程式樣本，檢視各款軟件能否阻擋惡意網頁顯示、阻止惡意程式下載、開啟或執行。如果惡意程式成功被執行，測試亦會觀察安全軟件能否阻止它改動系統或作出其他惡意行為。

結果顯示，除 Windows 內置樣本 W16 因誤判情況較多，可能令用戶未能下載正常檔案，只獲 3.5 分外，其餘樣本整體表現理想。大部分樣本成功偵察率達 97% 或以上，並取得 4 分或以上評分。

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大部分軟件能攔截網絡釣魚網址

網絡釣魚攻擊是近年常見詐騙手法，攻擊者會偽冒銀行、電郵服務、購物平台或社交網站，誘使用戶輸入帳號、密碼、信用卡資料或一次性驗證碼。今次測試使用 200 個網絡釣魚網址。測試前，實驗室先關閉 Chrome 瀏覽器及 Safari 瀏覽器內置的網絡釣魚過濾功能，以免影響測試結果。

測試結果發現，14 款支援 Windows 的樣本及 7 款支援 macOS 的樣本，在阻擋惡意釣魚網址方面表現理想，取得 4.5 分或以上。惟 Windows 內置樣本 W16 未有為測試所用的 Chrome 瀏覽器提供網絡釣魚防護，因此只獲 1 分。

免費軟件是否夠用？

今次測試其中一個值得留意的地方，是部分免費網絡安全軟件表現不俗。對一般家庭用戶來說，如果只是日常上網、處理文件、收發電郵，免費軟件配合良好使用習慣，已可提供基本防護。

不過，免費軟件與收費軟件的功能範圍可能不同。例如部分收費方案會加入更多額外功能，包括更完整的私隱工具、家長監護、身份保護或進階防護設定。用戶是否需要付費，應視乎自己使用習慣、風險程度和所需功能而定。

無論使用免費還是收費軟件，最重要都是定期更新、保持防護功能開啟，以及不要自行關閉重要保安設定。安全軟件不是萬能，用戶判斷同樣重要。

日常電腦安全要做足幾件事

消委會亦提供多項使用電腦和網絡安全建議。首先，用戶應定期備份重要資料，例如將檔案複製到離線外置硬碟或雲端儲存空間。即使電腦不幸中毒或被勒索程式加密，也較有機會透過備份復原資料，減少損失。

其次，作業系統和應用程式應及時更新，特別是安全更新。瀏覽器和網絡安全軟件亦應開啟網絡釣魚防護功能，以提升整體防護能力。另外，電腦最好保持在線，讓網絡安全軟件可取得最新防護資訊和雲端支援。從今次測試可見，多款軟件在在線狀態下表現較佳，長期離線可能影響偵測能力。

中毒後不要亂按亂試

如果電腦已經出現異常，例如不停彈出廣告、系統變慢、檔案無故消失，或突然出現勒索訊息，用戶應保持冷靜。消委會建議，一旦懷疑電腦受到病毒感染，應立即關閉電腦系統電源，避免進一步損害。

用戶亦可預先準備 USB 修復磁碟機，以備不時之需。Windows 作業系統支援建立修復磁碟機，當系統受到攻擊後，可協助電腦恢復正常運作。與其事後才慌忙處理，不如平日做好備份、更新和防護設定，這比單靠任何一款安全軟件更可靠。