無線充電技術近年已完全普及，無論是蘋果（Apple）、Samsung還是小米的旗艦手機，都紛紛將此功能列為標準配備。對用家而言，將手機放在充電座上，確實比每次去尋找並插入USB-C充電線方便得多。然而、這種便利背後卻隱藏著代價。外媒Engadget近日指出，無線充電的能源效益遠低於有線充電，不僅會浪費電力，更可能暗藏損害手機壽命及安全的風險，究竟是怎樣一回事，一起來看看吧。



感應充電效率低傷電池更有安全隱憂？（Engadget）

根據企業平台OneZero及iFixit的多項測試研究顯示，無線充電與有線充電在耗電量上有顯著差距。以一部現代智能手機從0％充至100％為例，使用有線充電需約15瓦時（Wh）的電量；但若使用無線充電，耗電量則會飆升至約21瓦時，足足多了40％電力。

即使是標榜擁有磁吸功能、對位極佳的Apple MagSafe充電器，其耗電量也比有線充電多出約36％。更嚴重的是，無線充電極度依賴準確度，如果手機在充電板上稍微移位或對位不準確，其傳輸效率更會直接暴跌一半，令耗電量大幅加劇。

物理限制與「空氣間隙」：能量化為廢熱逸散

為什麼無線充電會消耗更多電量？這與其運作原理有直接關係。無線充電是透過「電磁感應」來傳輸電力，能量需要經過多重轉換，無法像有線充電般「點對點」直接傳導。此外，手機與充電板之間存在「空氣間隙（Air Gap）」，若用家加裝手機保護殼，這段距離就會進一步拉長，導致磁場能量在傳輸過程中向外擴散，並轉化為廢熱。

一般有線充電在進行交直流電（AC/DC）轉換時，只會損耗約5％至10％能量；而無線充電在此基礎上，還會因為空間傳輸與散熱，額外損失20％至30％電力，這亦是充電板在運作時經常發熱的主因。

無線充電與有線充電效率差距較大。（AI生成）

高溫成鋰電池殺手：導致充電降速兼傷機

無線充電產生的廢熱，除了浪費電源，更是手機壽命的隱形殺手。高溫是鋰電池最大天敵，當無線充電令手機溫度升至約45℃時，手機內置的安全保護機制便會啟動，強制調低充電速度（降速）以防止過熱。長期讓手機處於這種高溫充電環境，會加速電池的化學降解，導致電池健康度提早下跌，令用家可能需要提早更換手機或電池。

專家建議，使用無線充電時應保持環境通風，切勿將充電板放置在枕頭或被鋪下方，盡量拆卸保護殼再進行充電。



用家在為手機充電時，一定要注意充電安全問題。（AI生成）

雜牌充電器暗藏危機：或干擾心臟起搏器

市面上無線充電器選擇極多，但產品質素參差不齊。一些缺乏認證的廉價雜牌充電器，往往缺少關鍵的溫度感應器及「異物檢測（Foreign Object Detection）」功能。若不小心在手機與充電板之間夾入硬幣、鎖匙等金屬物體，充電器可能會持續加熱金屬，引發異常高溫甚至火災風險。

選購無線充電器時盡量選用大牌。（Apple）

此外，部分高功率的無線充電器運作時會產生較高磁場，這類強磁場有可能會干擾心臟起搏器等醫療設備，甚至觸發其「磁鐵模式」而改變脈搏速率，對特定用家而言存在潛在危險。

目前技術進步仍難追上有線充電

受限於電磁波空中傳輸的物理限制，無線充電的效率在可預見的未來，依然無法與有線充電相比。雖然有線充電有線材容易損壞、充電插口用久了會磨損等缺點，但若從節能、環保以及保護手機電池健康角度看，插線充電仍然是更高效、更安全的技術選擇。

來源：Engadget