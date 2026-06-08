手機電量剩多少要充？外媒揭5大充電迷思：高溫是鋰電池頭號天敵

你每天的充電習慣，可能正在悄悄傷害手機電池。外媒整理出5大最常見的充電迷思，從隔夜充電、亂用充電器，到電量要用到快沒才充，不少人天天都在無意間加速電池老化。鋰電池其實只需要維持在20%至80%之間，其他的你可能都想錯了。



手機充電迷思是什麼?

幾乎所有現代智能型手機都搭載鋰離子（Li-ion）電池，這項技術早已深入日常生活，卻依然是最常被誤解的手機知識之一。錯誤的充電習慣不只會縮短電池壽命，嚴重時甚至可能埋下安全隱患——例如鋰電池過熱起火的風險，就與充電方式息息相關。

外媒《BGR》整理常見5大手機充電迷思，影響電池壽命的關鍵不只是充電次數，更與溫度、使用年限及充電習慣息息相關。（示意圖/unsplash@buffulutu）

相關文章：手機充電5禁忌：長期不拔插頭恐引發火災 附意外起火急救法

+ 7

科技媒體《BGR》整理出5大最常見的充電迷思，提醒用戶重新審視那些「以為正確」的充電習慣，其中不少人每天都在無意間傷害自己的手機電池。鋰離子電池的壽命受到三大因素影響：溫度、使用年限，以及充電習慣。其中充電習慣是最容易被忽略、卻也最容易改善的一環。《BGR》點出，許多用戶長期抱持錯誤觀念，導致電池在不知不覺中加速老化。

首先是「隔夜充電」的問題。許多人習慣睡前插上充電線，讓手機充整晚，認為這樣早上出門就能滿電出發。然而鋰電池的特性決定了它並不適合長時間維持在100%的滿電狀態，持續的涓流充電（trickle charging）會對電池造成微小但累積性的損耗。雖然現代手機已內建充電管理機制，能在達到滿電後自動降低電流，但長期下來仍會對電池健康產生影響。

其次是「隨便用充電器」的迷思。不少人認為只要接頭能插進去、手機有在充電，用哪個充電器都無所謂。但充電器的輸出功率、電壓穩定性與相容性，都會直接影響充電效率與電池壽命。使用非原廠或劣質充電器，輕則充電速度變慢，重則可能因電壓不穩導致電池損耗加劇，甚至引發過熱風險。無線充電是否對電池有害，也是許多用戶心中的疑問。無線充電在傳輸過程中會產生比有線充電更多的熱能，而高溫正是鋰電池的頭號天敵。長時間使用無線充電，尤其是在充電過程中同時使用手機、或將手機放在悶熱環境中充電，都可能加速電池老化。

延伸閲讀：快充速度不似預期？四招解決手機充電變慢 教你選對PD與認證配件（點擊連結看全文）

+ 5

此外，「電量一定要用到快沒才充」和「每次都要充到100%」這兩個觀念，也是常見的充電迷思。鋰電池與早期鎳氫電池不同，並不需要完整的充放電循環，反而建議維持在20%至80%之間的電量區間，能有效延長電池的整體使用壽命。頻繁讓電池在極低電量與滿電之間來回，才是真正傷電池的行為。

這些充電迷思之所以長期流傳，部分原因在於早期手機電池（如鎳鎘電池，NiCd battery）確實有「記憶效應」，需要完整充放電才能維持效能。但鋰離子電池的運作邏輯完全不同，舊有的充電觀念套用在現代手機上，反而適得其反。溫度管理同樣是鋰電池保養的關鍵。在高溫環境下充電（例如車內、陽光直射處），或是邊充電邊玩遊戲、追劇導致手機過熱，都會讓電池承受額外壓力。

相較之下，在室溫環境下、電量約20%時開始充電，充至80%左右即可拔除，是目前公認對鋰電池最友善的充電方式。許多手機品牌也已注意到這個問題，陸續在系統設定中加入「電池保護模式」或「最佳化充電」功能，讓用戶可以設定充電上限，避免電池長期維持在滿電狀態。若你的手機有這項功能卻從未開啟，現在就是啟用的好時機。

延伸閱讀：

Google Pixel 手機優勢到底是什麼？PTT 鄉民激辯：原生系統、5年更新才是真香

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

