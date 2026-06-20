手機放枕邊充電凌晨突爆炸　疑因換電池改裝出事？附5大充電禁忌

6月13日，四川成都的唐女士睡前將手機放枕邊充電，凌晨手機突然爆炸。唐女士稱，當時手機大概率已充滿電，她被類似火箭噴射的聲響驚醒，立刻拔掉充電線將手機扔到地上，屋內瞬間煙霧繚繞，她便抱着女兒離開房間，萬幸未起火也未傷人。



當事人猜測是電池故障，該手機此前換過電池、升級過內存（儲存空間Storage），後續會寄回給負責更換的經銷商檢測。唐女士也提醒大家，手機充電時要離人遠些，出門要拔掉電源線。

發生爆炸後的手機。（抖音@閃電新聞）

睡前將手機放枕邊充電凌晨被爆炸嚇醒：

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平時給手機充電時，要怎樣預防和避免危險發生呢？注意以下幾點：

1. 選擇合適的充電環境

儘量不要在過冷或過熱的環境下充電，高溫會導致電池熱量過高，容易發生爆炸，溫度太低的話，手機電池的保護機制會造成充電緩慢。

2. 避免長時間充電

通常情況下，合格的充電器都有防止過度充電的安全保護電路，電池一旦充滿就會啟動保護功能，自動停止充電，或將充電電流降低到很小的範圍。

然而，一旦充電器的保護裝置失效，或電池本身存在質量缺陷，又沒有被及時發現，就可能造成起火甚至爆炸。

3. 不在枕頭旁充電

為了方便邊充電邊玩手機，許多人喜歡將充電器放在牀頭或枕頭邊，但這樣的做法如果遇到充電器短路造成自燃，枕頭和其他易燃物可能會加劇火情。

4. 充電時不要玩手機

儘量不要邊充電邊打電話或者玩遊戲，這會導致手機電池熱量快速提升，存在很大的安全隱患。

5. 使用正規品牌充電器

近些年來，有廠商打着環保之名不再贈送充電器，顧客只能自己購買。官網上的價格太高，又覺得充電設備本身就是易損耗品，於是很多人就會選擇便宜些的。

不過，在購買時要儘量認準正規品牌，不要貪小便宜買到「山寨」產品。如果使用的是劣質充電器或手機器件已經老化，還有可能導致漏電。

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