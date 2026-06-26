FF全形態EAI機械人世界 | Futurist人形機與工業級FF Faber登場

FF全形態EAI機械人世界 | 由賈躍亭創辦的法拉第未來（Faraday Future，簡稱FF）近日在芝加哥舉行的北美最大機械人與自動化展會「Automate」上，正式揭曉其「全形態EAI（具身智能）機械人世界」的產品戰略。隨著多款全新產品的加入，FF智能機械人全線陣容已悉數登場，更聯手AIxC推出機械人版「Uber+Turo」共享網絡。速看多款智能機械人及其用途。



法拉第未來企圖打造的「全形態EAI（具身智能）機械人世界」。（Faraday Future ）

「一個大腦，多種形態」技術策略

首先先了解甚麼是「全形態EAI（具身智能）機械人世界」：是指將人工智能（AI）與物理身體結合，讓AI能真正感知現實環境並執行實體動作。

與目前市場上不少專注研發單一通用人形機械人的科技公司不同，FF走的是「一個大腦，多種形態」的路線。其底層模型結合了「VLA（視覺、語言、動作）+世界模型」，打造出通用的EAI大腦，並能根據不同應用場景，將這個大腦能力快速複製到不同形態設備中。FF的機械人世界主要包含三大類形態：人形機械人、四足仿生機械人以及移動操作機械人。

為AI機械人打造出通用的EAI大腦，並能根據不同應用場景，將這個大腦能力快速複製到不同形態設備中。（Faraday Future ）

全新Futurist人形機械人：硬撼市場頂級配置

此次發佈會的絕對焦點，是全新升級的全尺寸人形機械人「Futurist（未來主義者）」。新一代Futurist在結構、運動、能量和互動四大維度都有顯著提升。

【1】身高約173厘米，重量僅約55公斤，比上一代減輕14%。全新的T型結構令其步行姿態更接近人類，穩定性更高。

【2】活動能力：擁有不含手部的31個自由度，膝關節峰值扭力提升至320Nm。它更是美國首款原生支援NVIDIA Sonic全身運動控制系統的全尺寸人形機械人，極具學術研究價值。

【3】續航力：搭載的1152Wh雙電池系統可連續運作6小時，續航力為前代的3倍，令24/7的商業部署成為可能。

【4】售價與定位：全新Futurist定價高達89,900美元（約70.1萬港元），當中已包含價值1萬美元的頂級技能包。

FF透露，計劃在今年稍後推出更強大的「Ultra版本」，屆時將搭載NVIDIA Jetson Thor高性能AI運算平台，並支援自動回充功能，主打高強度的專業工業及商用任務。

可能將成為相關領域國家科學研究基金申請的重要支援平台。（Faraday Future ）

工業級「FF Faber」移動操作機械人亮相

除了人形機械人，FF還推出了美國首款可投入商用交付的工業級移動操作機械人系列「FF Faber」（名稱源自拉丁語「熟練工匠」）。這款機械人打破了傳統固定機械臂與AMR（自主移動機械人）的界限，將高精度移動與靈活協作融為一體。Faber系列細分為三個型號：

【1】Faber U：最先進的版本，搭載Thor AI算力與多感應器融合。

【2】Faber T：專為電力巡查與數據中心大規模部署而設。

【3】Faber S：擁有系列中最大的臂展，主要用於數據收集工具鏈。

與「AMR+人工」模式相比，Faber既能降低人工成本，又能將人們從高風險環境中轉移出來。（Faraday Future ）

首款EAI教育四足機械人「Navi」：將智能帶入家庭與課堂

除了人形與工業機械人，FF還推出了美國首款基本型EAI學習四足機械人「Navi」。這款機械人專為家庭和課堂設計，並搭配美國首個EAI STEM課程框架，將學習、編程和動手創造相結合，幫助孩子從EAI用戶成長為建構者和創造者。

幫助孩子從EAI用戶成長為建構者和創造者。（Faraday Future ）

【1】真正的具身人工智能機械人：配備12個關節馬達，能流暢穿梭於門檻、地毯、走廊等日常空間。機身尺寸為46.5×20×51.5厘米，重量僅為8公斤，可輕鬆放置在教室或客廳。

【2】內置教育生態與OTA演進：視覺化編程平台、官方課程和技能商店會隨著孩子成長而不斷完善，Navi使用得越多就會越聰明。未來的OTA升級將持續增加自主跟隨、多模態感知，以及透過語言、面部表情和動作進行互動等人工智能功能。

【3】智能手機化身大腦：Navi支援iOS和Android系統。用家的智能手機可安裝在頭部模組中，利用手機的運算能力、鏡頭和麥克風為其感知功能提供動力。

【4】高自由度客製化：FF已發布Navi頭部模組的3D模型，孩子們可以自行設計和3D打印、更換皮膚及添加貼紙，打造獨一無二的Navi。

Navi 起價為1,990美元（約15,600港元），開箱即可使用。（Faraday Future ）

聯手AIxC推出機械人版「Uber+Turo」共享網絡

在生態層面，FF宣佈其機械人將逐步部署於工廠生產、輕型倉儲、設施設備巡檢安防等領域。同時，FF的合作夥伴AIxC（AIxC Hub是連接Web2與Web3的先進互動平台。），亦在會上宣佈「EAI生態系統+Web3」戰略，計劃推出機械人共享網絡平台。

這種類似「機械人版Uber+Turo」的模式，旨在賦予機械人第二生命週期與共享價值，將原本一次性的硬件銷售，轉化為可持續產生收入的生產性資產，打破傳統硬件廠商的盈利限制。

聯手AIxC推出機械人版「Uber+Turo」共享網絡。（Faraday Future ）

官方預計，單是今年6月份的機械人設備出貨量將會超過100台，而2026年上半年的總出貨量，亦預計將會超越原本設定的220台目標。

來源：Businesswire