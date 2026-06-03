海爾外骨骼機械人W3登場！僅重1.75kg　AI自動助力行山慳力三成

海爾集團發佈全球最輕AI運動外骨骼機械人——海爾外骨骼機械人W3。



W3採用全碳纖維與鈦合金一體成型設計，機身僅重1.75kg，刷新行業最輕紀錄，實現減重不減強度。創新應用非牛頓流體材質，柔軟親膚的同時有效緩衝運動衝擊、保護關節。

海爾集團發布全球最輕AI運動外骨骼機械人——海爾外骨骼機械人W3。（微博@海爾）

海爾外骨骼機械人W3產品介紹：

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該產品搭載AI步態算法3.0，內置多維傳感器，可在毫秒級內判斷用戶運動意圖。此外，W3可智能適配12種日常運動及地形場景，自動切換並匹配最優助力模式。

動力方面，其內置大扭矩雙電機與高能量電池，單腿最大助力達16N·m，可減負約5kg，體能消耗最高降低37%。

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