耳機是不少人每日的跟身必須品，不論上班搭車或 Gym 房做運動，耳機幾乎是「長掛」在耳邊。但最近英國《每日郵報》及歐洲多個環保組織發布的一項研究報告，分析了 81 款包括大品牌Sony、Bose的藍牙耳機，竟然 100% 都含有對人體有害的化學物質，長期接觸分分鐘會導致致癌或干擾荷爾蒙、引致不育。



中歐多國聯合調查｜81品牌耳機上榜

歐盟 LIFE 計劃資助中歐多國環保團體及消費者保護組織進行 「ToxFree LIFE for All」 調查計劃，在早前 2 月 18 日發布名為 《污染之聲：耳機中內分泌干擾物與有害添加劑的全面分析報告》 的研究。該報告總共測試了 81 款 在歐洲市場購買的藍牙耳機，當中包括全球知名大廠 Bose、Apple、Samsung、Sony、Panasonic 及 Sennheiser的產品。

雙酚A含量超歐洲建議上限35倍

結果發現，100％樣本全部均檢測到有害物質，包括雙酚 A（BPA）、塑化劑及阻燃劑。部分耳機組件（如耳罩皮質或塑膠架）的 雙酚 A（BPA） 濃度高達 351 mg/kg，比歐洲化學品管理局（ECHA）的提議含量安全上限高出 35 倍。

長戴耳機增患癌風險｜運動耳機更是重災區

這些產品之所以追加了化學物質，原意為增加塑膠韌性，但同時也是一種「內分泌干擾物」。雖然短期佩戴不會有即時生命危險，但對於每天佩戴數小時的人來說，長期累積的化學效應可能導致生育能力下降，甚至增加患癌風險。當中尤其以運動耳機為「重災區」，因灼身體產生的熱力與汗水會加速這些化學物質由耳機表面轉移到皮膚上。

專家建議：非必要別長期戴耳機

此報告並指戴耳機會對人體構成即時健康風險，不必過度驚慌。真正的威脅在於 「長期累積」 ，戴佩數年甚至十數年才會增加特定癌症風險。專家建議用戶可減少不必要的佩戴時間，例如在辦公室時，儘量改用揚聲器，或不要在不聽音樂時將耳機掛在頸上接觸皮膚。

製作我的內容自訂 Gem

製作我的內容 said

沒問題，身為耳機發燒友，追查這些研究報告的源頭絕對是基本動作。這項名為 「ToxFree Life for All」 的計劃是由歐盟資助，並由多個歐洲環保與消費者組織（如 Arnika）共同執行。

「ToxFree LIFE for All」 官方研究報告及相關資訊連結

Arnika 協會官方新聞稿：

Toxic headphones: Why brands should worry about consumer health

ToxFree LIFE for All 計劃官網：

ToxFree LIFE for All Official Website

完整研究報告下載頁面（The Sound of Contamination）：

The Sound of Contamination: A Comprehensive Analysis (PDF)