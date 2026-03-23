小米近期推出的 Redmi Buds 8 Pro $459定價親民，連Sony WF-1000XM6 $2,599的「零頭」也不到，卻提供了ANC主動降噪／55dB 深度降噪／LDAC高解析解碼，甚至XM6也沒有的圈瓷同軸三單元設計，引起不少耳機玩家關注。到底其實際表現如何？本文為大家帶來真實評測，從用家角度全面分析這款平價真無線耳機。



藍色機身漂亮｜手感輕得不合理

Redmi Buds 8 Pro 手上後，第一個直覺是其機身及充電盒觸感「輕到不實在」，一對耳機（每邊耳機 5.3g）+充電盒共重僅 46.9g。視覺上、拍照時都有份清新感（尤其是圖中這款薄霧藍新色），耳機上還有電鍍金屬色機面，雖然整體依然有份廉價感，但絕對是對得住其高CP值身價。

作為對比：AirPods Pro 3 共重55.8g （每邊耳機5.55g）

小米Redmi Buds 8 Pro評價：平索尼XM6 2千照玩ANC降噪+LDAC解碼

Redmi Buds 8 Pro 音質評價：同軸三單元表現如何？

這款耳機採用了 11mm 鈦金屬動圈與 6.7mm 壓電陶瓷單元的同軸三單元配置。整體聽感呈現低音與高音較為突出的調音，低頻厚實且高頻通透，完全超越了其平價的定位。看小米官網的留言意見，大多數人都喜歡它的超強低音，不過記者自己就略嫌其低音實在太濃郁；但各位購買之前，不妨可以去小米實體店試試。

這款耳機採用了 11mm 鈦金屬動圈與 6.7mm 壓電陶瓷單元的同軸三單元配置。

支援 LDAC ｜睇戲打機有 Dolby Audio／Xiaomi 3D 空間音效

耳機支援 LDAC 高解析度音頻編碼，Android 手機用戶能享受更高品質的音樂。配合專屬 App，用家更可自由切換 Dolby Audio 或 Xiaomi 3D 空間音效，輕鬆滿足聽歌與觀看電影的不同需求。記者就覺得這款耳機，適合睇戲、打機多過聽音樂。

耳機支援 LDAC 高解析度音頻編碼，Android 手機用戶能享受更高品質的音樂。

55dB 降噪實測：平價耳機的隔音效果

在主動降噪（ANC）方面，Redmi Buds 8 Pro標榜具備 55dB 的降噪能力。實際在上班時間於港鐵車內測試，開啟降噪後，四周的低頻環境噪音會瞬間大幅減少，表現相當出色。不過，對於人聲的過濾效果則相對一般，無法完全隔絕旁人的交談聲。整體而言，應付日常搭車、走在鬧市的隔音需求已經綽綽有餘。

在主動降噪（ANC）方面，Redmi Buds 8 Pro標榜具備 55dB 的降噪能力。

開啟降噪後，四周的低頻環境噪音會瞬間大幅減少，表現相當出色。

對於人聲的過濾效果則相對一般，無法完全隔絕旁人的交談聲。

電量與實用功能：日常使用的真實體驗

這款耳機單次充電可提供約 8 小時的播放時間，連同充電盒更可達 33 小時，並支援「充電 5 分鐘、聽歌 2 小時」的快充功能，非常適合經常外出的用家。另外，耳機支援雙設備同時連接，方便在智能手機與電腦之間無縫切換，對上班族來說是一大加分位。

這款耳機單次充電可提供約 8 小時的播放時間，連同充電盒更可達 33 小時

支援「充電 5 分鐘、聽歌 2 小時」的快充功能

想連接手機時，可長按底部的pair鍵。

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Redmi Buds 8 Pro 隱藏缺點：買前必須知道的事

雖然性價比極高，但購買前仍有幾個細節需要留意。首先，充電盒並不支援無線充電，僅能透過 USB-C 接口補充電力。其次，雖然耳機本體具備 IP54 防塵防水級別，但充電盒並不防水，雨天使用時要格外小心。最後，耳機外殼材質較為順滑，從盒中取出時可能會有些滑手。總結來說，若你想尋找一款平價且音質與降噪兼備的真無線藍牙耳機，此產品絕對值得考慮。

小米Redmi Buds 8 Pro評價：$459平玩ANC主動降噪+LDAC高解析解碼

產品型號： Redmi Buds 8 Pro

單元配置： 11mm 動圈 + 6.7mm 壓電陶瓷同軸三單元

降噪功能： 最大 55dB 主動降噪 (ANC)

音訊編碼： 支援 LDAC 高解析度音訊

空間音效： Dolby Audio、Xiaomi 3D 空間音效

電池續航： 單次 8 小時，配合充電盒達 33 小時

防水級別： IP54（僅限耳機本體）

特殊功能： 雙設備連接、入耳檢測、5 分鐘快充

定價：$459（冰川藍／曜石黑／浮雲白3種顏色）