【GaN手提電腦充電器】告別磚頭火牛　一文拆解GaN氮化鎵充電優勢

【GaN手提電腦充電器】相信不少打工仔或學生都曾有過這樣的痛苦經歷：每天背著手提電腦出門，最沉重的負擔往往不是電腦本身，而是那一塊如同磚頭般笨重的充電變壓器（俗稱「火牛」）。它不僅佔據背包大量空間，更經常讓人感到肩膀痠痛。然而，時代開始改變，手提電腦充電器比以往任何時候都更小巧、更輕。究竟發生甚麼事？以下將為大家拆解「火牛」邁向輕量化的核心關鍵。



不僅佔據背包大量空間，更經常讓人感到肩膀痠痛。（AI生成）

告別「矽」時代？甚麼是「GaN氮化鎵」？

過去數十年，傳統的手提電腦充電器主要採用「矽（Silicon）」半導體。受限於物料的物理特性，若要輸出大功率，充電器的體積就必須隨之增大，且在使用過程中容易產生高熱。

傳統的手提電腦充電器主要採用「矽（Silicon）」半導體。（AI生成）

而現代充電器改用的「氮化鎵（GaN）」，是一種導電效率遠超傳統矽晶片的新型半導體物料，主要有以下兩大革命性優勢：

【1】體積大幅縮減40%至50%：GaN技術讓製造商可以將內部的變壓組件極致壓縮。現在市面上一個輸出高達40W至150W的大功率充電器，體積可能僅如粉餅般大小，即使是耗電量極大的專業工作站或電競手提電腦，如今都能配備輕巧的GaN充電器。

【2】高達99%的能源轉換率：傳統矽充電器的能源效率約為85%，其餘15%的電能皆轉化為廢熱，這也是舊款充電器容易發燙的原因。相反，GaN充電器的能源效率高達99%，發熱量極低，從而能更安全地支援高電流的快速充電。

GaN充電器大多配備多個插口，一個即可同時為手提電腦、手機及平板充電。（Apple）

市場普及現狀與選購指南

目前市面上大多數中高階手提電腦（例如Apple MacBook Pro，以及Lenovo、Dell等陣營的旗艦型號），原廠隨附的USB-C充電器基本上都已內置GaN技術。雖然部分入門級機種為控制成本，可能仍隨附傳統的矽充電器，但用家完全可以自行購買第三方配件品牌的GaN充電器作為替代（如 Anker、Verbatim 等）。不過需要留意，若手提電腦本身硬件不支援快充，即使使用高功率充電器，充電速度也只會有輕微提升，選購時應根據裝置規格及個人需求作決定。

GaN充電器的能源效率高達99%，發熱量極低，從而能更安全地支援高電流的快速充電。（Apple）

對於追求效率的用家而言，GaN充電器帶來了極大便利。它體積小巧，不僅能替代沉重的傳統「火牛」以大幅減輕每日通勤的背包負擔，更能輕鬆插在傢俬背後等狹窄縫隙的插座中。加上其大多配備多個插口，一個即可同時為手提電腦、手機及平板充電，讓桌面及出行告別凌亂的充電線。